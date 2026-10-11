Tiempos de espera de 15 minutos para cruzar a Calexico este domingo

La CESPM mantiene trabajos de desagüe para reducir los encharcamientos ocasionados por las recientes lluvias l Foto: Cortesía

Para cruzar por la garita Nuevo Mexicali hacia Calexico, se reportó un tiempo de espera de aproximadamente de 5 mimutos por el carril SENTRI

Mexicali,B.C.-Si está pensando cruzar a los Estados Unidos este domingo, vale la pena revisar los tiempos de espera con anticipación, sobre todo si viaja en automóvil.

De acuerdo con el reporte oficial del portal Border Wait Times de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), este es el tiempo registrado para cruzar a Estados Unidos.

En la garita de la Zona Centro, el tiempo de espera fue de aproximadamente 15 minutos para los cruces estándar y Ready Lane. En la fila SENTRI se reportó un tiempo de 5 minutos, mientras que en el cruce peatonal la espera también fue de 15 minutos.

Por su parte, en la garita Este, mejor conocida como Nuevo Mexicali, el tiempo de espera fue de aproximadamente 15 minutos para las filas general y Ready Lane. En el cruce SENTRI, el tiempo fue de 5 minutos, mientras que para los peatones la espera también fue de cinco minutos.