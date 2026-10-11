Reportan 46 personas albergadas tras las lluvias registradas el sábado

Un total de 46 personas se encontraban albergadas en dos espacios de atención en Mexicali l Foto: Cortesía

El DIF Municipal informó que el refugio Bellavista tiene 45 personas y el Albergue Peregrino registra una; otros cuatro espacios reportan cero ocupantes.

MEXICALI, Baja California.– Un total de 46 personas se encontraban albergadas en dos espacios de atención en Mexicali, de acuerdo con el reporte del DIF Municipal sobre la operación de refugios tras las lluvias registradas en la ciudad.

El informe indica que el refugio Bellavista tenía 45 personas albergadas, mientras que el Albergue Peregrino reportó a una persona.

Otros cuatro espacios habilitados registraban cero ocupantes: los refugios de los ejidos Nuevo León y Nayarit, Guadalupe Victoria y Benito Juárez.

En cuanto a los insumos disponibles, el refugio del ejido Nuevo León contaba con 15 camastros y 15 cobijas; el de Guadalupe Victoria tenía la misma cantidad de ambos artículos.

En Benito Juárez se reportaron 30 colchonetas y 50 cobijas, mientras que en el ejido Nayarit había 20 camastros.

Por su parte, el refugio Bellavista disponía de 60 camastros para atender a la población, además de las 45 personas registradas en el lugar.

El reporte del DIF Municipal no especifica la capacidad total de cada espacio ni detalla si se habilitaron otros refugios adicionales