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El Imparcial / Mexicali / Lluvias

Habilitan refugios temporales ante las posibles lluvias en la región

Ante cualquier situación de emergencia, es importante comunicarse al 911.

Habilitan refugios temporales ante las posibles lluvias en la región

Foto: Archivo

Mexicali, Baja California.– El Gobierno de Mexicali informa a la ciudadanía que, de manera preventiva ante las posibles lluvias pronosticadas en la región, se encuentran a disposición refugios temporales para brindar resguardo a las personas que lo requieran.

Se exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Asimismo, se recuerda que, ante cualquier situación de emergencia, es importante comunicarse al 911.

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Albergues Temporales

Albergue Peregrino

Calle Marina y Río Nuevo, Col. Bellavista.

Albergue Temporal Bellavista

Av. Celaya No. 20, Col. Bellavista.Centro de Desarrollo Comunitario Melchor Ocampo

Río Presidio No. 21370, Col. Lázaro Cárdenas.

Centro de Desarrollo Comunitario Santa Isabel.

Calle del Sol y Urano, Col. Santa Isabel.

Centro de Desarrollo Comunitario Venustiano Carranza.

Av. Hipolito Rentería y Ramón Robles No. 21700, Delegación Venustiano Carranza.

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Salón Social Ejido Nayarit

Bulevar Lázaro Cárdenas S/N , frente al parque púbico.

Centro de Desarrollo Comunitario Guadalupe Victoria, Km. 43.

Calle de las Orquídeas y Vicente Guerrero S/N

Centro de Desarrollo Comunitario Delta-Oaxaca.

Av. Lázaro Cárdenas S/N, Estación Delta.

ACTUALIZACIÓN DEL PRONÓSTICO DEL CLIMA.

Hay 30 % de posibilidades de chubascos con tormenta después de las 4 p. m., con vientos de hasta 30 km/h.

Esta noche, para amanecer el domingo, antes de las 2:00 a. m., se esperan chubascos con tormentas eléctricas y lluvias de hasta 7.5 mm de precipitación, con vientos fuertes de 30 a 40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

Este domingo 11 de octubre, antes de las 10:00 a. m., hay 30 % de posibilidades de chubascos, con vientos de 25 a 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h. Para el mismo domingo por la tarde se espera cielo despejado, con vientos de hasta 30 km/h.

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