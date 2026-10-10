Prevén llegada de Rachel a Baja California durante la noche de este sábado

Ignacio Lozoya Morales titular de la dependencia, informó que se mantiene una prealerta ante el pronóstico de lluvias de entre 25 y 50 milímetros, rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora y oleaje de cuatro a seis metros de altura. l Foto: Michelle Castillo

La Coordinación Estatal de Protección Civil prevé lluvias desde la noche del sábado hasta el domingo, con posibles remanentes el lunes, de modo que pide a la población atender las recomendaciones oficiales.

Tijuana, B.C.-La Coordinación Estatal de Protección Civil prevé el ingreso de la tormenta tropical Rachel a Baja California durante la noche de este sábado por la zona norte de San Quintín, con trayectoria hacia el sur de Tijuana, entre este municipio y Rosarito.

Ignacio Lozoya Morales titular de la dependencia, informó que se mantiene una prealerta ante el pronóstico de lluvias de entre 25 y 50 milímetros, rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora y oleaje de cuatro a seis metros de altura.

Indicó que las lluvias podrían intensificarse desde las 22:00 horas del sábado, continuar durante la madrugada y todo el domingo hasta las 18:00 o 19:00 horas, además de registrarse precipitaciones aisladas la mañana del lunes.

Refirió que ya se habían registrado lluvias en Tijuana y Rosarito, así como precipitaciones aisladas en Ensenada, San Felipe y la parte sur del Valle de Mexicali, antes del ingreso previsto de la tormenta.

En Tijuana señaló que las zonas de riesgo incluyen Sánchez Taboada, Camino Verde, Peñitas, la canalización del río y arroyo Alamar, donde se realizan recorridos preventivos para invitar a las personas a trasladarse a refugios temporales sobre todo aquellas en situación de calle.

Nos ubicamos aquí en la canalización porque tenemos un trabajo permanente de toda la gente que está en situación de calle, de retirarlos de la canalización porque si estas lluvias se prevén como lo tenemos contemplado para este fin de semana, habría una afectación importante para ellos”, declaró.

En la canalización del río, detalló que tienen un censo de 130 personas en situación de calle, mientras que en la parte alta identificaron 60 viviendas y a sus ocupantes les han ofrecido trasladarse de forma voluntaria.

Sobre las medidas preventivas, recomendó no cruzar arroyos, retirar la basura de viviendas y banquetas, evitar salir de casa cuando no sea necesario y mantenerse atentos a las indicaciones oficiales de las autoridades estatales y municipales.