Regresan el clima fresco: Mexicali tendrá temperaturas de hasta 32 grados centígrados durante la semana

El pronóstico contempla mañanas frescas y un aumento gradual de las temperaturas de la capital de Baja California, con cielos mayormente soleados y baja probabilidad de lluvia

Mexicali,B.C.-Mexicali iniciará la semana con temperaturas máximas de 26 grados centígrados, pero el termómetro aumentará gradualmente hasta alcanzar los 32 grados hacia el viernes, con cielos mayormente soleados y pocas probabilidades de lluvia, de acuerdo con el pronóstico de AccuWeather.

Para este lunes se espera una temperatura máxima de 26 grados centígrados y mínima de 15 grados centígrados, con intervalos de nubes y sol. La probabilidad de lluvia será de 25%, mientras que los vientos serán de 13 kilómetros por hora con rafagas de hasta 54 kilómetros por hora.

El martes las condiciones serán soleadas, con una temperatura máxima de 25 grados centígrados y mínima de 14 grados centígrados. La probabilidad de lluvia es baja y con vientos de 13 kilómetros por hora.

Para la mitad de semana continuará el ambiente soleado y agradable, con una máxima de 28 grados centígrados y mínima de 17 grados centígrados. No hay probabilidades de lluvia y los vientos serán de 11 kilómetros por hora.

El jueves se espera un nuevo incremento en las temperaturas, con una máxima de 31 grados centígrados y mínima de 18 grados centígrados. El pronóstico indica cielo soleado y azul, además de vientos del norte a 13 kilómetros por hora con rafagas de hasta 28 kilómetros por hora.

Finalmente, el viernes se alcanzarán los 32 grados centígrados, con una mínima de 18 grados centígrados y condiciones mayormente soleadas. La probabilidad de lluvia es muy baja, mientras que los vientos se mantendrán en 11 kilómetros por hora.

El índice de radiación ultravioleta se mantendrá en niveles moderados durante toda la semana, y aunque las temperaturas serán más templadas en comparación con los periodos de calor extremo registrados en Mexicali, se recomienda utilizar protector solar y mantenerse hidratado durante las actividades al aire libre.