Lluvias y vientos de más de 70 km/h impactan en autopista Centinela-La Rumorosa

La autopista Centinela-La Rumorosa permanece abierta a la circulación en ambos sentidos l Foto: Cortesía

FIARUM reportó chubascos y fuertes ráfagas en la zona montañosa, además del cierre del carril derecho en el kilómetro 27+700 del tramo ascendente hacia Tijuana.

MEXICALI, Baja California.– La autopista Centinela-La Rumorosa permanece abierta a la circulación en ambos sentidos, aunque las condiciones meteorológicas y un cierre parcial obligan a los automovilistas a extremar precauciones.

De acuerdo con información del Fideicomiso Administrativo de la Rumorosa (FIARUM), continúan los chubascos y se registran ráfagas de viento superiores a los 70 kilómetros por hora en la zona montañosa.

La dependencia también informó sobre el cierre del carril de baja, correspondiente al derecho, en el kilómetro 27+700 del tramo ascendente con dirección a Tijuana.

Ante estas condiciones, FIARUM exhortó a los conductores a respetar los señalamientos, manejar con precaución y mantenerse atentos a las condiciones del camino durante sus traslados.

Aunque la autopista continúa abierta en ambos sentidos, se recomienda considerar las condiciones del clima y las restricciones de circulación antes de emprender el viaje.