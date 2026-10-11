Lluvias e inundaciones obligan a cerrar las Fiestas del Sol y cancelar concierto de Matisse este sábado

Las precipitaciones provocaron la salida de familias del recinto ferial l Foto: Juan José Solano

Las precipitaciones provocaron la salida de familias del recinto ferial, mientras que el acceso quedó restringido al Palenque del FEX, donde se presentó Julión Álvarez

Mexicali,B.C.-Las fuertes lluvias registradas la noche del sábado en Mexicali obligaron al cierre de las Fiestas del Sol y provocaron la cancelación del concierto de Matisse, además de inundaciones en vialidades cercanas al recinto ferial.

Ante las precipitaciones, las familias que se encontraban en las instalaciones comenzaron a retirarse, mientras que se suspendió el acceso general a la feria.

La única excepción fue el Palenque del FEX, donde se permitió la entrada para la segunda presentación de Julión Álvarez, quien actuó ante un recinto casi lleno.

La medida se tomó en medio de la incertidumbre de los asistentes, quienes esperaban información sobre la continuidad de las actividades ante las condiciones climáticas.

Por su parte, la agrupación Matisse canceló su presentación programada en la Isla de las Estrellas debido a las condiciones meteorológicas y por motivos de seguridad.

Las lluvias también afectaron la circulación vehicular en los alrededores de la feria, particularmente sobre la calzada Río Nuevo, frente a las instalaciones de las Fiestas del Sol, donde se registraron inundaciones.

Las precipitaciones estuvieron relacionadas con los efectos del temporal asociado a la tormenta tropical Rachel en la región.