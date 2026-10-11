Las cuadrillas trabajan con bombas y equipos operativos para reducir los niveles de agua acumulad l Foto: Cortesía

Las cuadrillas trabajan con bombas y equipos operativos para reducir los niveles de agua acumulada; también liberaron una boca de captación obstruida en la vialidad Río Nuevo.

MEXICALI, Baja California.– La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) mantiene trabajos de bombeo, limpieza y desagüe en distintos puntos de la ciudad para reducir la acumulación de agua provocada por las recientes lluvias.

En la zona de Eje Central, personal operativo trabaja con dos bombas de seis pulgadas para retirar el agua acumulada y disminuir los encharcamientos.

Las labores también se extendieron a calle Novena, frente a las instalaciones de la Universidad del Valle de México (UVM), donde personal de la Zona 5 opera con apoyo de la unidad 131-C.

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) mantiene trabajos de bombeo, limpieza y desagüe l Foto: Cortesía

De manera simultánea, la unidad 128-C realiza trabajos en la colonia 27 de Septiembre para reducir los niveles de agua y mejorar las condiciones de circulación.

En otro punto de la ciudad, personal de la CESPM limpió una boca de captación obstruida por basura en la salida de la garita de Mexicali, sobre la vialidad Río Nuevo. Tras retirar los residuos, se restableció el flujo del agua.

CESPM refuerza el bombeo de agua en Eje Central y otros puntos de Mexicali l Foto: Cortesía

Sin embargo, la bóveda pluvial de esa zona todavía presenta niveles elevados, por lo que se mantiene bajo supervisión mientras desciende el agua acumulada.

Asimismo, la dependencia realiza acciones de atención y bombeo en el cruce de CETYS y Abelardo L. Rodríguez, como parte del operativo desplegado en distintos sectores de Mexicali.