Habilitan refugios temporales ante ‘Rachel’

El Albergue Peregrino fue uno de los puntos que se habilitaron en Mexicali para resguardarse de la lluvia l Foto: Archivo

La Coordinación Estatal de Protección Civil prevé lluvias fuertes y rachas de viento hasta 70 kilómetros por hora en Mexicali.

Mexicali,B.C.-Ante el pronóstico de lluvias intensas, posibles descargas eléctricas y caída de granizo por la tormenta tropical “Rachel”, el Gobierno de Baja California difundió un listado de refugios temporales en los siete municipios para las personas que requieran resguardarse.

En Mexicali, “Rachel” podría traer precipitaciones fuertes y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora este domingo, por lo que las autoridades pidieron a la población tomar precauciones y consultar la disponibilidad de los albergues.

En la ciudad y el Valle de Mexicali se habilitaron seis espacios con una capacidad conjunta de 396 personas.

Para consultar cuáles refugios están disponibles, el Gobierno estatal puso a disposición de la ciudadanía el número 686 245 7691. Asimismo, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda compartió en sus redes sociales un código QR para conocer la ubicación de los espacios.

En Mexicali y su valle se habilitaron seis refugios temporales:

Punto ECO.- DIF BC

Parque Vicente Guerrero, blvd. Adolfo López Mateos y Alfonso Esquer Sandez, colonia Industrial

Capacidad: 150 personas

CDC Pilares Baja California.- DIF BC

Avenida Bahía de Todos los Santos y avenida San Luis Potosí #2000, colonia Baja California

Capacidad: 20 personas

Albergue Peregrino

Calzada de los Presidentes casi esquina con calle Ciudad Victoria

Capacidad: 106 personas

Centro de Desarrollo Humano Integral Delta-Oaxaca

Avenida Lázaro Cárdenas, estación Delta, Valle de

Mexicali, delegación Delta

Capacidad: 40 personas

Centro de Desarrollo Humano Integral Carranza

Calle Hipólito Rentería entre General Gil Dardo

Magaña y avenida Valentín Gómez, Valle de Mexicali, delegación Venustiano Carranza

Capacidad: 40 personas

Salón Ejidal del Ejido Nayarit

Blvd. Lázaro Cárdenas frente al parque público del

Ejido Nayarit, Valle de Mexicali, Delegación Delta

Capacidad: 40 personas

Llaman a extremar precauciones

Hasta el cierre de esta edición, la Coordinación Estatal de Protección Civil preveía el ingreso de la tormenta tropical “Rachel” a Baja California durante la noche del sábado por la zona norte de San Quintín, con trayectoria hacia el sur de Tijuana.

Ignacio Lozoya Morales, titular de la dependencia, informó que se mantenía una prealerta ante el pronóstico de lluvias de entre 25 y 50 milímetros, rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora y oleaje de cuatro a seis metros de altura.

Indicó que las lluvias podrían intensificarse desde las 22:00 horas del sábado y continuar todo el domingo hasta las 18:00 o 19:00 horas, además de registrarse precipitaciones aisladas la mañana del lunes.

Añadió que se esperan chubascos con lluvias fuertes, posibles descargas eléctricas y caída de granizo en distintos municipios de la entidad.

El pronóstico incluye a Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate, Mexicali, Ensenada y las zonas oeste y norte de San Quintín y San Felipe.

Sobre las medidas preventivas, las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones, evitar ingresar al mar y no cruzar arroyos o vialidades inundadas ante las condiciones meteorológicas.

Además, pidieron evitar traslados durante las precipitaciones intensas y asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Para reportar encharcamientos e inundaciones, estará disponible la línea 073, mientras que el 911 debe utilizarse en caso de emergencia.