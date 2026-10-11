Lluvias dejan personas atrapadas en vehículos y viviendas inundadas en Mexicali

Bomberos rescataron a una persona que permanecía dentro de un vehículo afectado por la inundación l Foto: Cortesía

Bomberos rescataron a 14 adultos y un menor en distintos puntos de la ciudad; también evacuaron a dos personas de una casa afectada por filtraciones de agua.

MEXICALI, Baja California.– Las lluvias registradas en Mexicali provocaron inundaciones en viviendas y vialidades, lo que movilizó a elementos de Bomberos para rescatar a personas atrapadas en vehículos y auxiliar a habitantes cuyas casas resultaron afectadas.

De acuerdo con el reporte de emergencias, uno de los primeros servicios ocurrió a las 21:23 horas en el cruce de avenida Montes de Toledo y Anáhuac, a la altura del número 311, donde dos personas fueron evacuadas de su vivienda debido a que el agua ingresó por goteras. Los afectados fueron alojados por sus vecinos y se suspendió el suministro de energía eléctrica en el inmueble.

Más tarde, a las 22:30 horas, bomberos acudieron a la parte baja del puente de Río Nuevo y bulevar Quintana Roo, donde rescataron a ocho personas, entre ellos siete adultos y un menor, que quedaron atrapadas por la inundación de cinco vehículos. Entre las unidades auxiliadas se encontraba una carroza cuyo conductor fue retirado del área.

Durante la madrugada se reportaron más incidentes. A las 00:02 horas, en el cruce de Río Nuevo y Jalisco, se atendieron vehículos afectados por la inundación, aunque no había personas en su interior.

Posteriormente, a la 1:04 horas, en avenida Reforma y De los Presidentes, fueron rescatadas tres personas que se encontraban atrapadas en vehículos por el nivel del agua en la vialidad.

El último servicio incluido en el reporte ocurrió a las 7:00 horas en Eje Central y Lázaro Cárdenas, donde los bomberos rescataron a una persona que permanecía dentro de un vehículo afectado por la inundación.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron evitar circular por zonas con encharcamientos y pasos a desnivel, así como no exponer a personas vulnerables a traslados innecesarios mientras continúan los trabajos de desagüe.