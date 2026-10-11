Edición México
Suscríbete
Ed. México

El Imparcial / Mexicali /

Lluvias dejan 25.2 milímetros de precipitación en la zona urbana de Mexicali

Conagua reportó 30.2 milímetros en el Valle de Mexicali; la lluvia del 27 de septiembre acumuló 30 milímetros en la ciudad.

Lluvias dejan 25.2 milímetros de precipitación en la zona urbana de Mexicali

Las lluvias registradas el sábado 10 de octubre dejaron una precipitación de 25.2 milímetros en la mancha urbana de Mexicali y de 30.2 milímetros en el Valle l Foto: Cortesía

MEXICALI, Baja California.– Las lluvias registradas el sábado 10 de octubre dejaron una precipitación de 25.2 milímetros en la mancha urbana de Mexicali y de 30.2 milímetros en el Valle, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las cifras muestran que la precipitación acumulada en el Valle de Mexicali fue cinco milímetros mayor que la registrada en la zona urbana durante el mismo periodo.

Como referencia, Conagua informó que las lluvias del pasado 27 de septiembre dejaron 30 milímetros de precipitación en la ciudad.

Los datos permiten dimensionar la cantidad de lluvia registrada en los últimos episodios; sin embargo, el reporte compartido no precisa si las mediciones corresponden a una estación meteorológica específica ni detalla el acumulado por delegación o comunidad del Valle.

Sigue nuestro canal de WhatsApp

Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí

Boletín

Suscríbete gratis y sigue informado

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

WhatsApp

526621861024

Suscribete a nuestro canal y recibe las últimas noticias.

Telegram

t.me/elimparcial

Visita nuestro canal y suscríbete

Síguenos
El Imparcial Light

Un sitio de Grupo HealyGrupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados