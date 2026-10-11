Lluvias dejan 25.2 milímetros de precipitación en la zona urbana de Mexicali

Las lluvias registradas el sábado 10 de octubre dejaron una precipitación de 25.2 milímetros en la mancha urbana de Mexicali y de 30.2 milímetros en el Valle l Foto: Cortesía

Conagua reportó 30.2 milímetros en el Valle de Mexicali; la lluvia del 27 de septiembre acumuló 30 milímetros en la ciudad.

MEXICALI, Baja California.– Las lluvias registradas el sábado 10 de octubre dejaron una precipitación de 25.2 milímetros en la mancha urbana de Mexicali y de 30.2 milímetros en el Valle, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las cifras muestran que la precipitación acumulada en el Valle de Mexicali fue cinco milímetros mayor que la registrada en la zona urbana durante el mismo periodo.

Como referencia, Conagua informó que las lluvias del pasado 27 de septiembre dejaron 30 milímetros de precipitación en la ciudad.

Los datos permiten dimensionar la cantidad de lluvia registrada en los últimos episodios; sin embargo, el reporte compartido no precisa si las mediciones corresponden a una estación meteorológica específica ni detalla el acumulado por delegación o comunidad del Valle.