Edición México
Suscríbete
Ed. México

El Imparcial / Mexicali / Águilas de Mexicali

Jesús Cruz busca ser campeón con Águilas de Mexicali en la temporada 2026-2027

El lanzador derecho disputará su sexta campaña con los emplumados en la Liga Mexicana del Pacífico y tiene como objetivo ganar el título y llegar a la Serie del Caribe con Mexicali.

Jesús Cruz busca ser campeón con Águilas de Mexicali en la temporada 2026-2027

El lanzador derecho disputará su sexta campaña con los emplumados en la Liga Mexicana del Pacífico l Foto: Cortesía

MEXICALI, Baja California.- Conseguir un campeonato con Águilas de Mexicali es el objetivo del lanzador derecho Jesús Cruz quien estará en la temporada 2026-2027 en la Liga Mexicana del Pacifico.

Cruz vivirá su sexta temporada con Águilas, aterrizó en El Nido en la campaña 2021-2022.

Ya son varias temporadas en que Águilas no llega a una final, sinceramente eso es lo que uno busca, ganarla y estar en la Serie del Caribe, ya me tocó con Charros y eso es lo que quisiera vivirlo con Águilas”, dijo.

Con los emplumados tiene marca de 6-5, incluyendo seis salvamentos; tres en la temporada anterior y cuenta con una efectividad de 2.86.

Águilas inicia pretemporada con 12 cachanillas en El Nido

Mexicali

Águilas inicia pretemporada con 12 cachanillas en El Nido

“Se siente bien, en lo personal sinceramente me da confianza, lo que me dan trato de transmitirlo en el terreno, en esta temporada vengo a hacer el trabajo en el inning que me den; disponible a lo que me den”, comentó el pelotero de 31 años.

Originario de Hidalgo, en su temporada de verano estuvo con Saltillo con marca de 4-1, además en marzo participó en el Clásico Mundial de Béisbol con México; acabó con marca de 0-1.

“Hemos trabajado bien para llegar a este punto, faltan días para arrancar la temporada, sabemos que desde el inicio tenemos que dar todo, es una temporada corta y esperamos el apoyo de la afición”, concluyó.

Sigue nuestro canal de WhatsApp

Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí

Te recomendamos

Temas relacionados

Boletín

Suscríbete gratis y sigue informado

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

WhatsApp

526621861024

Suscribete a nuestro canal y recibe las últimas noticias.

Telegram

t.me/elimparcial

Visita nuestro canal y suscríbete

Síguenos
El Imparcial Light

Un sitio de Grupo HealyGrupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados