Jesús Cruz busca ser campeón con Águilas de Mexicali en la temporada 2026-2027

El lanzador derecho disputará su sexta campaña con los emplumados en la Liga Mexicana del Pacífico l Foto: Cortesía

El lanzador derecho disputará su sexta campaña con los emplumados en la Liga Mexicana del Pacífico y tiene como objetivo ganar el título y llegar a la Serie del Caribe con Mexicali.

MEXICALI, Baja California.- Conseguir un campeonato con Águilas de Mexicali es el objetivo del lanzador derecho Jesús Cruz quien estará en la temporada 2026-2027 en la Liga Mexicana del Pacifico.

Cruz vivirá su sexta temporada con Águilas, aterrizó en El Nido en la campaña 2021-2022.

Ya son varias temporadas en que Águilas no llega a una final, sinceramente eso es lo que uno busca, ganarla y estar en la Serie del Caribe, ya me tocó con Charros y eso es lo que quisiera vivirlo con Águilas”, dijo.

Con los emplumados tiene marca de 6-5, incluyendo seis salvamentos; tres en la temporada anterior y cuenta con una efectividad de 2.86.

“Se siente bien, en lo personal sinceramente me da confianza, lo que me dan trato de transmitirlo en el terreno, en esta temporada vengo a hacer el trabajo en el inning que me den; disponible a lo que me den”, comentó el pelotero de 31 años.

Originario de Hidalgo, en su temporada de verano estuvo con Saltillo con marca de 4-1, además en marzo participó en el Clásico Mundial de Béisbol con México; acabó con marca de 0-1.

“Hemos trabajado bien para llegar a este punto, faltan días para arrancar la temporada, sabemos que desde el inicio tenemos que dar todo, es una temporada corta y esperamos el apoyo de la afición”, concluyó.