Gobierno de Baja California despliega más de 12 mil efectivos para atender afectaciones por Rachel

La suspensión de clases este lunes 12 de octubre en todos los niveles educativos públicos y privados permitirá facilitar la movilidad y las labores de limpieza en las zonas afectadas

MEXICALI.– Ante las afectaciones ocasionadas por el ciclón postropical Rachel, el Gobierno de Baja California mantiene un operativo con más de 12 mil efectivos y una estrecha coordinación entre los tres órdenes de gobierno, con especial atención en los municipios de Ensenada y Tijuana.

La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda informó que este lunes 12 de octubre se suspenderán las clases en todos los niveles de educación pública y privada de Baja California, con el objetivo de salvaguardar a la comunidad educativa, facilitar la movilidad y permitir las labores de limpieza en las zonas afectadas.

“Nuestra prioridad es proteger la vida y la seguridad de todas las familias bajacalifornianas. Seguiremos trabajando sin descanso, atendiendo las afectaciones y manteniéndoles informados de manera oportuna”, expresó la mandataria estatal.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil, se han registrado 425 atenciones por afectaciones derivadas del fenómeno meteorológico, de las cuales 306 corresponden a inundaciones, lo que representa el 72 por ciento del total reportado.

Como parte de las labores de respuesta, se han atendido más de 4 mil reportes recibidos a través del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), además de realizar más de 200 rescates y reubicar a más de 100 personas que se encontraban en zonas de riesgo.

Los equipos de Protección Civil continúan realizando rescates y recorridos preventivos, mientras que las comisiones de agua trabajan de manera permanente para atender reportes de inundaciones y efectuar las acciones necesarias en las vialidades afectadas.

El Gobierno del Estado mantiene comunicación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para dar seguimiento a las fallas en el suministro eléctrico y las afectaciones al servicio de agua.

La gobernadora agradeció la labor de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Protección Civil, las comisiones de agua, los ayuntamientos y los equipos de rescate por su esfuerzo y coordinación para atender las afectaciones ocasionadas por la tormenta Rachel.

Se exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar calles y arroyos inundados, reportar encharcamientos al 073 y llamar al 9-1-1 ante cualquier emergencia.