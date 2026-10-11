El dólar se mantiene en 17.55 pesos en casas de cambio locales

En instituciones bancarias, la venta del dólar alcanza los 18.89 pesos .

Mexicali,B.C.-Este domingo, el tipo de cambio en casas de cambio locales, como RAD Cambio Express, se ubica en 17.55 pesos a la venta y 17.05 pesos a la compra en la ciudad cachanilla.

Por su parte, el Banco de México reportó un tipo de cambio interbancario de 18.1128 pesos por dólar en su último informe.

En cuanto a las instituciones bancarias, el dólar presenta cotizaciones más elevadas. La divisa estadounidense se vende en:

Banamex: 18.89 pesos

BBVA: 18.88 pesos

Banorte: 18.75 pesos