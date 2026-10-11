Buscan en Los Algodones puntos usados por el crimen para vigilar a las autoridades

Autoridades de México y Estados Unidos realizaron recorridos de vigilancia en Los Algodones para detectar puntos que presuntamente utiliza la delincuencia para monitorear los movimientos de las corporaciones l Foto: Cortesía

El operativo Espejo se extendió a Baja California, Sonora, California y Arizona para detectar posibles “punteros” que alertan sobre movimientos de corporaciones y facilitan el traslado de drogas, armas y personas.

MEXICALI, Baja California.– Autoridades de México y Estados Unidos realizaron recorridos de vigilancia en Los Algodones para detectar puntos que presuntamente utiliza la delincuencia para monitorear los movimientos de las corporaciones y facilitar el traslado de drogas, armas y personas a través de la frontera.

Las acciones forman parte del operativo Espejo, implementado mediante acuerdos de coordinación en materia de seguridad entre Baja California, Sonora y autoridades estadounidenses.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), durante los recorridos se identificaron ubicaciones que podrían ser utilizadas por personas conocidas como “punteros”, quienes presuntamente vigilan los movimientos de las autoridades para alertar a otros integrantes de grupos delictivos.

Los puntos considerados de interés quedaron documentados y fueron compartidos con áreas especializadas de las instituciones participantes para su análisis mediante labores de inteligencia.

Además de Los Algodones, el operativo se llevó a cabo en San Luis Río Colorado, Sonora, así como en los estados estadounidenses de California y Arizona.

En las acciones participaron elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), personal de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (Border Patrol) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La SSPC destacó la importancia de Los Algodones por su dinámica social, económica y médica, que lo convierte en un punto relevante para la capital bajacaliforniana.

El comunicado no reportó detenciones ni aseguramientos derivados de estos recorridos.