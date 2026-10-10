Prevén lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos este sábado en Mexicali
Por la tarde y noche, las posibilidades de lluvia serán del 80%, con una precipitación estimada de 7.5 milímetros.
Mexicali,B.C.- Lluvias, posibles tormentas eléctricas y vientos fuertes podrían registrarse este sábado en Mexicali, de acuerdo con el pronóstico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).
Se prevé un 30% de probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas entre el mediodía y las 14:00 horas.
Por la tarde y noche, la probabilidad de lluvia aumentará hasta el 80%, con una precipitación estimada de 7.5 milímetros.
El pronóstico también advierte sobre vientos de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 65 kilómetros por hora.
De acuerdo con el pronóstico extendido, las probabilidades de lluvia y los vientos fuertes continuarán durante el domingo.
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