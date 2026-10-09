Mexicali tendrá viernes soleado; pronostican lluvias y fuertes vientos para el fin de semana

Se esperan vientos de hasta 65 kilómetros por hora para el sábado y domingo.

Mexicali,B.C.- Mexicali tendrá este viernes una jornada soleada, con temperaturas máximas de 40 grados centígrados. Sin embargo, las condiciones meteorológicas cambiarán durante el fin de semana, cuando se pronostican lluvias y fuertes vientos.

De acuerdo con el pronóstico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), la temperatura mínima para este viernes será de 26 grados centígrados.

Se esperan vientos ligeros de entre 10 y 17 kilómetros por hora, mientras que la humedad relativa se ubicará en aproximadamente 36%.

Según el pronóstico extendido, las condiciones comenzarán a cambiar durante la tarde y noche del sábado, cuando se prevé un 50% de probabilidad de chubascos. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de vientos de entre 35 y 45 kilómetros por hora, con rachas de hasta 65 kilómetros por hora.

Para el domingo, la probabilidad de lluvia aumentará al 60%. Además, se pronostican vientos fuertes, con rachas de hasta 65 kilómetros por hora, y una acumulación de precipitación superior a los 7.5 milímetros.

Ante el pronóstico de lluvias y fuertes vientos para el fin de semana, se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.