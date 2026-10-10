Matisse llega a las Fiestas del Sol este sábado concias estos datos sobre ellos

Matisse llega este sábado a las Fiestas del Sol de Mexicali. Conoce la historia de Melissa Robles, Pablo Preciado y Román Torres, y descubre cómo nació la agrupación mexicana de pop l Foto: Cortesía

Matisse llega este sábado a las Fiestas del Sol de Mexicali. Conoce la historia de Melissa Robles, Pablo Preciado y Román Torres, y descubre cómo nació la agrupación mexicana de pop.

Este sábado, Matisse llega a las Fiestas del Sol para presentarse en las Islas de las Estrellas. Si eres fan de la agrupación o aún no la conoces, te contamos algunos datos interesantes sobre sus integrantes y cómo comenzó su historia en la música.

Matisse es una agrupación mexicana de pop y baladas formada en 2014 e integrada por Melissa Robles, Pablo Preciado y Román Torres.

Cada uno de sus integrantes es originario de un lugar diferente o tiene una historia particular que lo llevó a dedicarse a la música. Pablo Preciado es originario de Hermosillo, Sonora, donde comenzó a estudiar música clásica en el Conservatorio de Guadalajara. Durante esa etapa compuso sus primeras canciones en piano, aunque más tarde eligió la guitarra como su instrumento favorito y como aliada en gran parte de sus creaciones.

Posteriormente, formó un grupo llamado Travel, con el que grabó un disco que tuvo poca difusión y no logró una gran exposición.

De acuerdo con la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), Román Torres es originario de Mexicali, Baja California. Después de terminar la preparatoria, probó suerte en las facultades de Derecho y Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), pero descubrió que su verdadera pasión era la música.

Por ello, decidió mudarse a Guadalajara, Jalisco, donde ingresó a la Academia de Música Fermatta para continuar su formación musical.

Por su parte, Melissa Robles también es originaria de Mexicali, Baja California. Estudió la carrera de Mercadotecnia en su ciudad natal, pero siempre se sintió atraída por el arte. Desde adolescente comenzó a practicar danza y, gracias a su dedicación, a los 20 años ya tenía su propia academia de jazz, ballet y belly dance, donde impartía clases.

Melissa también comenzó a ganar reconocimiento gracias a un video que publicó en YouTube. Su popularidad creció rápidamente y personas de México y otros países de Latinoamérica comenzaron a pedirle que interpretara más covers para disfrutar de su voz.

¿Cómo se formó Matisse?

Pablo Preciado y Román Torres se conocieron mientras estudiaban música en Guadalajara. Más tarde, cuando se mudaron a la Ciudad de México, se hicieron amigos y comenzaron a escribir canciones juntos.

Pablo presentó algunas de sus composiciones a Paul Forat, entonces vicepresidente de Sony Music México. Su trabajo llamó la atención y algunas de sus canciones fueron interpretadas por artistas como Carlos Rivera, Alejandra Guzmán y Cristian Castro.

Fue entonces cuando Pablo presentó a Román, quien había participado como coautor de algunos temas. A partir de ese momento, ambos comenzaron a trabajar juntos y a abrirse camino en la industria musical.

Conforme avanzaron en sus proyectos, surgieron nuevas oportunidades, hasta que decidieron formar una agrupación. Sin embargo, todavía les faltaba una integrante para completar el proyecto, y fue así como Melissa Robles se incorporó para dar vida a Matisse.

¿De dónde proviene el nombre de Matisse?

El nombre de la agrupación surgió de la inspiración de un cuadro del pintor francés Henri Matisse que se encontraba en el estudio de grabación de Leonel García. La obra llamó la atención de los músicos y terminó dando nombre al grupo.