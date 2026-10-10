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Habilitan refugios temporales en Baja California ante condiciones climatológicas

El listado estatal incluye espacios en Tijuana, Mexicali, San Quintín, Ensenada, Tecate, San Felipe y Playas de Rosarito, ante el pronóstico climatológico

Habilitan refugios temporales en Baja California ante condiciones climatológicas

En Tijuana, el listado incluye la Unidad Deportiva Reforma, ubicada en la calle Segunda Sur número 701, en la colonia Del Río, como uno de los espacios destinados a funcionar como refugio temporal l Foto: Cortesía / Archivo

Mexicali,B.C.-Ante el pronóstico de condiciones climatológicas en el estado, el Gobierno de Baja California, difundió un listado de refugios temporales ubicados en siete municipios, entre ellos Tijuana, para las personas que requieran resguardarse.

En Tijuana, el listado incluye la Unidad Deportiva Reforma, ubicada en la calle Segunda Sur número 701, en la colonia Del Río, como uno de los espacios destinados a funcionar como refugio temporal, sin precisar la capacidad de atención y el segundo espacio en la Unidad Deportiva Mariano Matamoros.

Rosarito cuenta con tres refugios temporales

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Mexicali iniciará con probabilidades de lluvia

En Playas de Rosarito, el listado contempla tres refugios temporales: la Unidad Deportiva Reforma, ubicada en la colonia Ampliación Reforma y los centros comunitarios Primo Tapia y Tonantzin.

Cada uno de estos espacios tiene una capacidad registrada para recibir a 50 personas, el documento también incluye las direcciones de los tres inmuebles y un contacto del DIF Municipal para solicitar información.

La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda compartió en sus redes sociales un código QR para consultar el listado de refugios temporales y conocer la ubicación de los espacios disponibles en Baja California.

Protección Civil llama a extremar precauciones

En su última actualización al cierre de esta edición, Protección Civil de Baja California informó que la tormenta tropical Rachel mantiene su trayectoria hacia la costa oeste del estado y se desplaza hacia el nor-noreste a 48 kilómetros por hora.

Indicó que se esperan chubascos con lluvias fuertes, posibles descargas eléctricas y caída de granizo en distintos municipios de Baja California.

El pronóstico incluye a Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate, Mexicali, Ensenada, las zonas oeste y norte de San Quintín y San Felipe.

También se prevén rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y oleaje de tres a cuatro metros, con aumento gradual a cinco metros.

Exhortó a la población a extremar precauciones, evitar ingresar al mar y no cruzar arroyos o vialidades inundadas ante las condiciones meteorológicas y para reportar emergencias, está disponible la línea telefónica 911.

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