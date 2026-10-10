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En una tarde multan a 65 conductores por exceso de velocidad en Mexicali

El operativo Relámpago se extendió durante cinco horas y media en vialidades de las colonias Ex Ejido Coahuila, Nueva y Centro Cívico.

En una tarde multan a 65 conductores por exceso de velocidad en Mexicali

El operativo Relámpago se extendió durante cinco horas y media en vialidades de las colonias Ex Ejido Coahuila, Nueva y Centro Cívico l Foto: Cortesía

Por Fernando Guerrero  

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Mexicali,B.C.-Un total de 65 conductores fueron sancionados por exceder los límites de velocidad durante el operativo Relámpago, implementado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) en Mexicali la tarde y noche del viernes.

Las multas por este tipo de infracciones equivalen a aproximadamente 15 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, poco más de mil 700 pesos.

El dispositivo se realizó el 9 de octubre, de las 17:00 a las 22:30 horas, mediante recorridos aleatorios en vialidades y bulevares con alto flujo vehicular, donde los agentes municipales detectaron a automovilistas que incumplían el Reglamento de Tránsito y aplicaron las infracciones correspondientes.

Entre las vialidades donde se registran con mayor frecuencia este tipo de sanciones se encuentran los bulevares López Mateos y Lázaro Cárdenas, además de otras avenidas principales de la ciudad.

Las acciones se llevaron a cabo en las colonias Ex Ejido Coahuila, Nueva y Centro Cívico, con la finalidad de combatir las faltas al reglamento, mejorar la seguridad vial y promover el respeto a los límites de velocidad.

La DSPM exhortó a los automovilistas a conducir con precaución y respetar las normas de tránsito, al señalar que mantener una velocidad adecuada ayuda a prevenir accidentes y proteger a conductores, peatones y otros usuarios de la vía pública.

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