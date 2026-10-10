“El Rey de la Taquilla” se presenta Julión Álvarez ante un Palenque del FEX a reventar

Fueron más de 6 mil personas las que se dieron cita en el lugar para verlo durante la primera de las dos presentaciones que tendrá en el Palenque del FEX.

Mexicali,B.C.- Con un recinto completamente lleno y un público que no dejó de cantar sus canciones en ningún momento, Julión Álvarez se presentó en la primera de sus dos fechas en el Palenque del FEX, donde ofreció un concierto de casi tres horas.

El llamado “Rey de la Taquilla” salió al escenario aproximadamente a las 23:20 horas, entre gritos y aplausos de los cachanillas, quienes lo recibieron con gran entusiasmo.

Durante la velada, el cantante hizo gala de su amplio repertorio con temas como “Y Tú”, “Rey sin Reyna”, “Que Te Vaya Bien” y “La Sonrisa Obligatoria”, entre otros, que fueron coreados por los asistentes.

Al iniciar su presentación, el intérprete se dijo feliz de estar nuevamente en Mexicali y aseguró que buscaría complacer a sus seguidores con canciones de todas las etapas de su carrera, que suma más de 20 años.

Javier Gallegos

“Vamos a cantar, a bailar, a disfrutar, a pistear, a enamorarnos”, expresó con alegría, mientras sus fans respondían con gritos de emoción.

Más de 6 mil personas se dieron cita en el recinto para disfrutar de la primera de las dos presentaciones que el artista ofrecerá en el Palenque del FEX.

Entre los asistentes se pudo observar a jóvenes y adultos que, desde sus asientos, bailaban y cantaban al ritmo de la música, muchos de ellos con sombreros y disfrutando de cada interpretación.

El concierto concluyó alrededor de las 02:00 horas del sábado, después de una noche en la que el público acompañó al cantante de principio a fin.

Una vez más, Julión Álvarez demostró por qué es considerado “El Rey de la Taquilla”, con una presentación en la que sus seguidores se entregaron por completo y dejaron en evidencia la conexión que mantiene con su público.

Javier Gallegos

Detalles del concierto

Artista: Julión Álvarez

Escenario: Palenque del FEX

Inicio: 23:20 horas

Final: alrededor de las 02:00 horas

Duración aproximada: casi 3 horas

Canciones: “Y Tú”, “Rey sin Reyna”, “Que Te Vaya Bien”, “La Sonrisa Obligatoria”, entre otras.

Asistencia: más de 6 mil personas

Momento destacado: el público cantando sus más grandes éxitos y grabando el momento para tener un recuerdo de su gran concierto.