Supera Baja California meta de vacunación contra el sarampión con más de 800 mil dosis aplicadas

En Baja California se registraron 76 casos de sarampión, pese a que el estado tiene cerca de 4 millones de habitantes y recibe anualmente alrededor de 350 mil personas en contexto de movilidad. Foto: Archivo

La entidad registró 76 casos de la enfermedad; autoridades atribuyen la contención de los brotes a la vacunación y la intervención de brigadas de salud.

Mexicali, B.C.- Baja California aplicó más de 800 mil dosis contra el sarampión, con lo que superó la meta inicial de 600 mil establecida por las autoridades de salud para proteger a la población de la enfermedad.

Néstor Saúl Hernández Milán, subdirector general de Salud del Instituto de Servicios de Salud Pública de Baja California (Isesalud), informó que la campaña contempló a personas de distintos grupos de edad y destacó la participación ciudadana y la coordinación entre las instituciones sanitarias.

Superamos la meta que teníamos que era cerca de 600 mil, llegamos a las 800 mil personas protegidas y fue un trabajo conjunto entre la sociedad y las distintas instituciones”

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Contienen brotes de sarampión en el Valle de Mexicali

De acuerdo con el funcionario, en Baja California se registraron 76 casos de sarampión, pese a que el estado tiene cerca de 4 millones de habitantes y recibe anualmente alrededor de 350 mil personas en contexto de movilidad, entre trabajadores agrícolas, migrantes y personas deportadas.

Hernández Milán explicó que los primeros brotes se detectaron en empaques agrícolas del Valle de Mexicali, donde hay población trabajadora con movilidad constante.

Según indicó, la intervención de las brigadas de salud permitió atender los casos y frenar las cadenas de transmisión.

El subdirector recordó que el sarampión tiene una alta capacidad de contagio y que una persona infectada puede transmitir el virus si no cuentan con protección adecuada.

El sarampión es la enfermedad más infecciosa y contagiosa que existe en la historia de la salud pública. Por cada persona que se infecta de sarampión puede llegar a infectar y enfermar 18 personas alrededor si no están adecuadamente protegidas”

Refuerzan vacunación infantil

Como parte de la estrategia, las autoridades priorizaron la vacunación infantil con la llamada dosis cero a partir de los seis meses de edad, además de las aplicaciones correspondientes al cumplir un año y a los 18 meses.

Para ampliar la cobertura, se habilitaron puntos de vacunación intensiva en distintos municipios, entre ellos un módulo vehicular en el estacionamiento del FEX, en Mexicali, así como centros de atención en Tijuana y Ensenada.

Con el cierre de la campaña, Baja California superó el objetivo de inmunización previsto; sin embargo, las autoridades destacaron la importancia de mantener la protección contra el sarampión mediante la aplicación de las vacunas correspondientes.