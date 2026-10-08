Vacunación contra influenza y COVID-19 en Baja California inicia el 13 de octubre

La campaña de vacunación para la temporada invernal contempla un millón de dosis contra la influenza y entre 300 mil y 400 mil contra COVID-19, con prioridad para grupos vulnerables.

Mexicali,B.C.- Más de 1.4 millones de vacunas serán distribuidas en Baja California como parte de la campaña de vacunación para la temporada invernal, que comenzará el próximo 13 de octubre con una jornada de arranque en un centro escolar de Tijuana.

Del total de dosis contempladas para esta temporada, un millón serán contra la influenza, mientras que entre 300 mil y 400 mil corresponderán a COVID-19. También continuará la aplicación de refuerzos de la vacuna antineumocócica.

El secretario de Salud de Baja California, Dagoberto Valdés Juárez, informó que la campaña será coordinada entre las instituciones públicas de salud con el objetivo de ampliar la cobertura de vacunación en el estado.

Vacunación tendrá prioridad en grupos vulnerables

La aplicación de vacunas estará dirigida principalmente a los grupos vulnerables, aunque las autoridades hicieron un llamado a la población en general para acudir a inmunizarse antes del aumento de enfermedades respiratorias que suele registrarse durante los meses de frío.

Para esta temporada, el IMSS contará con 800 mil dosis; los Servicios de Salud del Estado e IMSS-Bienestar dispondrán de 600 mil, mientras que el ISSSTE tendrá 87 mil.

La campaña busca que la población cuente con protección durante la temporada invernal, cuando suelen incrementarse los casos de enfermedades respiratorias debido al descenso de las temperaturas.