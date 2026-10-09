Soles de Mexicali va por su quinta estrella; inicia playoffs el 18 de octubre

El equipo cachanilla iniciará la postemporada el domingo 18 de octubre en el Auditorio del Estado; los boletos estarán disponibles desde el miércoles 14, con precios desde 100 pesos.

Mexicali,B.C.-Obtener la quinta estrella es el objetivo de Soles de Mexicali, que comenzará su camino en los playoffs el próximo domingo 18 de octubre en el Auditorio del Estado.

Los boletos para el primer encuentro saldrán a la venta el miércoles 14 de octubre, con precios de 850 pesos en zona preferente, 250 pesos en preferente superior y 100 pesos en zona general.

“El objetivo es ganar, no nos importa el rival que venga. Queremos ser campeones y tenemos que estar preparados para cualquier rival en cualquier momento. Esperamos contar con una gran presencia el domingo, ya que normalmente esos días fueron los que menos aforo tuvimos”, comentó Eugenio Monge, gerente general de Soles de Mexicali.

Para esta temporada, Mexicali realizó únicamente tres cambios de jugadores durante la fase regular, una cifra menor a los siete movimientos registrados en la campaña anterior.

“Se mejoró en ese aspecto gracias al trabajo en conjunto con Pablo García. Acertamos en un 95 por ciento con los jugadores; las piezas que se cambiaron encajaron bien en el equipo”, indicó Luis Quintero, gerente deportivo de Soles.

A pesar de contar con once días de descanso, el entrenador español Pablo García recalcó que el primer partido de playoffs será de suma importancia para las aspiraciones del equipo.

“No podemos permitir que el equipo se relaje. Tenemos que llegar enfocados a ese primer juego, porque vamos contra un equipo que no ha parado y llega en ritmo”, concluyó el entrenador.

Soles disputará la serie de playoffs del 18 al 26 de octubre. Posteriormente, las finales de zona están programadas del 29 de octubre al 9 de noviembre, mientras que la final se jugará del 12 al 13 de noviembre.