SMADS pide reforzar medidas de bienestar animal en rodeo de las Fiestas del Sol y propone cambiar espectáculos por actividades educativas

Tras denuncias por presunto maltrato durante competencias de rodeo, la dependencia estatal notificó medidas obligatorias y propuso transitar hacia actividades educativas sobre protección animal.

Mexicali,B.C.- Tras las denuncias por presunto maltrato animal durante las competencias de rodeo de las Fiestas del Sol, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SMADS) solicitó al Ayuntamiento de Mexicali y al Patronato de las Fiestas del Sol implementar medidas para mejorar las condiciones de resguardo y manejo de los ejemplares.

La dependencia, encabezada por Elvia Martínez Santos, realizó una inspección en el recinto ferial para revisar las condiciones en las que se encuentran los animales, principalmente becerros y vacunos, y planteó una serie de acciones para garantizar su bienestar durante las actividades.

Entre las medidas solicitadas se encuentra garantizar el acceso permanente a agua limpia y sombra, así como disponer de corrales con espacio suficiente para mantener a los ejemplares en condiciones adecuadas.

También se pidió realizar revisiones médicas diarias y retirar de inmediato a cualquier animal que presente lesiones, dolor o signos de enfermedad.

Respecto al manejo de los ejemplares, la SMADS indicó que debe evitarse el uso de fuerza física y de métodos que les provoquen estrés. Además, las labores de arreo deberán estar a cargo de personal capacitado.

La dependencia también requirió implementar un programa de supervisión diaria y llevar una bitácora de las revisiones, con el propósito de dar seguimiento a las condiciones de los animales durante las actividades.

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Proponen cambiar el formato de las actividades

Como parte de las recomendaciones, la autoridad estatal planteó al Patronato de las Fiestas del Sol evaluar una transición progresiva de los espectáculos con animales hacia un modelo educativo y participativo.

La propuesta contempla incorporar módulos de adopción, espacios de convivencia responsable, atención veterinaria y talleres informativos sobre el cuidado y la protección de los animales.

El objetivo es diversificar las actividades del recinto ferial con opciones enfocadas en el bienestar animal y la promoción de la tenencia responsable.

El seguimiento de las medidas se realiza en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) de Baja California y la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales de la Fiscalía General del Estado.

Asimismo, la SMADS solicitó coordinar con las autoridades municipales las visitas de inspección necesarias para verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Protección a los Animales Domésticos para el Estado de Baja California y el Reglamento de Bienestar y Control de Animales Domésticos de Mexicali.