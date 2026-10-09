¿Por qué le tenemos miedo a la oscuridad? La psicología explica qué ocurre en el cerebro

La incertidumbre, la imaginación y la respuesta natural del cerebro ante posibles amenazas pueden hacer que la falta de luz genere temor incluso en la edad adulta.

Mexicali,B.C.- Apagar la luz puede ser suficiente para que una habitación familiar parezca diferente. Un ruido se vuelve más inquietante, las sombras adquieren formas extrañas y la sensación de que algo podría estar cerca aparece incluso cuando sabemos que estamos solos.

El miedo a la oscuridad es una experiencia común, especialmente durante la infancia, pero también puede presentarse en la edad adulta. Aunque suele relacionarse con la imaginación, detrás de esta reacción intervienen procesos de percepción, aprendizaje y respuesta ante la incertidumbre.

El cerebro intenta completar lo que no puede ver

La oscuridad reduce la información visual disponible. Cuando no podemos distinguir con claridad los objetos, las distancias o lo que ocurre a nuestro alrededor, resulta más difícil interpretar el entorno.

Ante esa falta de información, el cerebro puede recurrir a experiencias previas y anticipar posibles peligros. Un objeto que durante el día reconocemos como una silla puede parecer una figura desconocida en una habitación oscura.

Esta reacción está relacionada con los mecanismos de detección de amenazas: prestar atención a posibles riesgos puede ser útil para la supervivencia, aunque en determinadas circunstancias también puede llevarnos a interpretar estímulos inofensivos como señales de peligro.

Por eso, en ocasiones, el temor no surge de algo que realmente esté presente, sino de lo que imaginamos que podría encontrarse fuera de nuestra vista.

¿Por qué el miedo suele comenzar en la infancia?

Durante la niñez, la imaginación y la comprensión del mundo se encuentran en desarrollo. Los menores pueden tener más dificultades para distinguir entre una amenaza imaginada y una situación real, especialmente cuando todavía no cuentan con suficientes experiencias para interpretar lo que sucede a su alrededor.

Las historias de monstruos, las películas de terror, los relatos familiares y las experiencias desagradables también pueden influir en la forma en que los niños perciben la oscuridad.

Además, el miedo puede aprenderse por observación. Si un menor ve que una persona cercana reacciona con temor ante ciertos ruidos o situaciones nocturnas, puede incorporar esa respuesta.

En muchos casos, el temor disminuye conforme los niños adquieren confianza, desarrollan recursos para manejar la ansiedad y comprenden mejor su entorno.

¿Los adultos también pueden tener miedo a la oscuridad?

Sí. Aunque muchas personas dejan atrás este temor durante su desarrollo, otras pueden experimentarlo durante la adolescencia o la edad adulta.

En estos casos, la oscuridad puede aumentar la sensación de vulnerabilidad porque limita la capacidad de anticipar lo que ocurre alrededor. El estrés, la ansiedad, las experiencias traumáticas y el temor a perder el control pueden intensificar esa sensación.

También es importante distinguir entre sentir cierta inquietud al caminar por un lugar oscuro y experimentar un miedo intenso que provoque angustia, altere el sueño o lleve a evitar actividades cotidianas.

Cuando el temor es persistente e interfiere con la vida diaria, puede ser conveniente buscar orientación profesional. La terapia psicológica puede ayudar a identificar los factores que mantienen el miedo y desarrollar herramientas para manejarlo.

¿Qué podemos hacer para sentirnos más tranquilos?

Si la oscuridad genera incomodidad, existen algunas medidas que pueden ayudar a reducir la sensación de amenaza y favorecer el descanso.

Mantener una rutina relajante antes de dormir: leer, escuchar música tranquila o realizar ejercicios de respiración puede ayudar a disminuir la activación antes de acostarse.

leer, escuchar música tranquila o realizar ejercicios de respiración puede ayudar a disminuir la activación antes de acostarse. Usar una luz tenue si es necesario: una lámpara nocturna puede servir como apoyo temporal, especialmente en niños.

una lámpara nocturna puede servir como apoyo temporal, especialmente en niños. Identificar el origen del temor: reconocer si está relacionado con pensamientos, experiencias previas o situaciones concretas permite abordarlo de manera más efectiva.

reconocer si está relacionado con pensamientos, experiencias previas o situaciones concretas permite abordarlo de manera más efectiva. Evitar contenidos que aumenten la ansiedad antes de dormir: las películas de terror o las historias inquietantes pueden intensificar el temor en algunas personas.

las películas de terror o las historias inquietantes pueden intensificar el temor en algunas personas. Buscar ayuda si el miedo interfiere con el descanso: cuando la preocupación es constante o provoca angustia significativa, un profesional de la salud mental puede orientar el tratamiento.

El objetivo no tiene que ser eliminar por completo cualquier sensación de inquietud, sino aprender a reconocer cuándo el miedo responde a un peligro real y cuándo surge de la incertidumbre.

La oscuridad no siempre representa una amenaza

Sentir miedo ante lo desconocido es una reacción humana. La falta de luz limita la información que recibimos del entorno y puede favorecer que interpretemos sonidos, sombras o movimientos ambiguos como posibles peligros.

Sin embargo, comprender cómo funciona esta respuesta permite reconocer que sentir miedo no significa que exista una amenaza real.

En muchos casos, aprender a tolerar la incertidumbre y desarrollar una sensación de seguridad es suficiente para que la oscuridad deje de generar tanta inquietud.