Mantienen proyecto de nuevas oficinas para regidores en Palacio Municipal pese a retrasos presupuestales

La alcaldesa de Mexicali aseguró que la obra se realizará durante la actual administración, aunque todavía no hay una fecha definida para el inicio de los trabajos.

Mexicali,B.C.- El proyecto para construir y reubicar las oficinas de los regidores del Ayuntamiento de Mexicali registra retrasos por ajustes presupuestales y todavía no tiene una fecha definida para el inicio de los trabajos, aunque la alcaldesa Norma Alicia Bustamante Martínez aseguró que la obra se concretará antes de que concluya su administración.

La presidenta municipal explicó que diversos imprevistos obligaron al Ayuntamiento a destinar recursos a otras necesidades, entre ellas la atención de problemas relacionados con la infraestructura eléctrica de la ciudad, lo que afectó los plazos previstos para el proyecto.

Cuestionada sobre el avance de la obra, Bustamante Martínez pidió paciencia a la ciudadanía y sostuvo que los trabajos se llevarán a cabo, aunque reconoció que la disponibilidad presupuestal es un factor que condiciona su ejecución.

La alcaldesa no precisó cuándo comenzará la construcción, pero afirmó que existe tiempo suficiente para concluirla antes de finalizar su gestión.

El proyecto contempla reubicar los espacios de trabajo de los regidores municipales. Sin embargo, hasta el momento, el Ayuntamiento no ha dado a conocer una nueva fecha para el inicio de las obras ni detalles actualizados sobre el calendario de ejecución y los recursos necesarios para concretarlas.