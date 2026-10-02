Segundo Informe de Gobierno: Mexicali reporta pago de mil 703 mdp en pasivos

Durante su Segundo Informe de Gobierno, la alcaldesa Norma Bustamante destacó el saneamiento de las finanzas municipales, así como avances en seguridad, infraestructura y programas sociales.

Mexicali,B.C.- El Ayuntamiento de Mexicali reportó la liquidación de mil 703 millones de pesos en pasivos heredados de administraciones anteriores, como parte de los resultados presentados por la alcaldesa Norma Alicia Bustamante Martínez durante su Segundo Informe de Gobierno.

Ante la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como autoridades civiles y militares, Bustamante Martínez aseguró que el saneamiento de las finanzas municipales permitió alcanzar una autonomía financiera del 44%, sin recurrir a nuevos préstamos ni aumentar impuestos.

Del monto total liquidado durante su administración, 851 millones de pesos fueron destinados en el último ejercicio a cubrir compromisos fiscales y laborales.

Entre estos pagos destacó la liquidación de 625 millones de pesos que se adeudaban al ISSSTECALI, así como otros 140 millones de pesos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La alcaldesa atribuyó estos resultados al fortalecimiento de la recaudación municipal y a una política de control del gasto. De acuerdo con las cifras presentadas en el informe, el Ayuntamiento obtuvo ingresos totales por 7 mil 738 millones de pesos, un incremento del 6% respecto al periodo anterior.

Uno de los principales aumentos se registró en el impuesto predial, cuya recaudación creció 27%, con más de 263 mil cuentas que cumplieron con este pago, según los datos presentados por la administración municipal.

Baja el robo en Mexicali

En materia de seguridad pública, Bustamante Martínez informó una reducción del 35% en los robos con violencia, del 29% en robos a transporte, del 24% en robos a comercio y del 14% en robos a casa habitación.

Durante el periodo reportado también se realizaron más de 13 mil operativos de vigilancia y se registraron más de 26 mil detenciones.

Además, el Ayuntamiento obtuvo autorización federal para construir una Academia de Policía de Mexicali, proyecto que contempla una inversión municipal de 50 millones de pesos.

Como parte de las acciones dirigidas a los agentes municipales, se informó sobre créditos de Infonavit y Fonacot, un bono de riesgo de mil pesos mensuales, un seguro de vida por 350 mil pesos y el retiro anticipado de 32 elementos.

Javier Gallegos

Más apoyos para sectores vulnerables

En el Valle de Mexicali, el informe incluyó la rehabilitación de sistemas de agua potable en siete pozos ejidales y tres conexiones a canales, además de gestiones para ampliar las zonas de atención prioritaria del FAIS, de 11 a 79 localidades, con una población estimada de más de 70 mil habitantes beneficiados.

En materia de asistencia social, el DIF Municipal reportó la entrega de más de 140 mil platillos de comida y 6 mil consultas médicas a domicilio para adultos mayores.

También se expidieron más de 6 mil credenciales de discapacidad, se otorgaron 4 mil 500 terapias especializadas y se entregaron más de 7 mil 300 lentes mediante el programa “Veo por ti”.

El Centro Peregrino brindó 24 mil servicios a personas migrantes, mientras que durante el verano el programa “Camión SOS” atendió a 13 mil 800 personas en situación de calle, de acuerdo con las cifras presentadas en el informe.

Más obras y mejoras urbanas

En infraestructura urbana, el Ayuntamiento reportó la reparación e instalación de 15 mil luminarias LED, con lo que afirmó alcanzar un 95% de operatividad en la red de alumbrado.

También se realizaron trabajos de bacheo y pavimentación mecanizada en 325 mil metros cuadrados.

Entre los proyectos de infraestructura mencionados se encuentra el Centro Comunitario “México Imparable”, en Villas del Rey, construido con una inversión de 10 millones de pesos, así como cinco kilómetros del programa “Senderos Seguros” en Lomas Altas y Valle de Puebla, financiados con recursos federales.

En el Centro Histórico se incluyeron trabajos para la restauración del Cine Lux, que será destinado a albergar oficinas del Registro Civil, además de la construcción del monumento al Cocinero Chino.

Avanza digitalización del Ayuntamiento

Finalmente, Bustamante Martínez destacó la incorporación de herramientas digitales como la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones y la aplicación “MXL Mi Ciudad”, que actualmente registra más de 32 mil usuarios.

La presidenta municipal concluyó su informe asegurando que el Ayuntamiento mantendrá como eje de trabajo la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, bajo la premisa de “Uniendo Esfuerzos”.