Previo al segundo Informe de Norma Bustamante, destacan avances en seguridad, apoyo a mujeres e inclusión
La alcaldesa de Mexicali presentará este viernes los resultados de su segundo año de gobierno, con énfasis en seguridad, atención social e inclusión.
Mexicali,B.C.- La presidenta municipal de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, presentará este viernes su Segundo Informe de Gobierno, en el que dará a conocer las principales acciones realizadas durante su segundo año al frente del Ayuntamiento.
El evento será a las 11:00 horas en el Teatro Auka del Centro Estatal de las Artes (CEART) Mexicali.
El balance incluye acciones y resultados en áreas como seguridad, prevención de la violencia, atención a mujeres e inclusión social.
Resultados en seguridad
En materia de seguridad, el Ayuntamiento reporta una disminución del 18.5% en la incidencia general de robos, con reducciones de 27.3% en robo con violencia, 43.4% en robo sin violencia y 33.6% en robo a casa habitación, donde también fueron recuperados 467 vehículos con reporte de robo y detenidas 258 personas en flagrancia por robo con violencia.
Durante este periodo se realizaron 26 mil 579 detenciones por delitos y faltas, además del aseguramiento de 134 armas de fuego, 3 mil 48 armas prohibidas y 5 mil 112 motocicletas, de acuerdo con los resultados que serán presentados durante el informe.
En atención a las mujeres, más de 3 mil participaron en talleres y pláticas para prevenir la violencia, mientras que 85 recibieron atención jurídica y psicológica. También fueron capacitados 574 jóvenes para identificar situaciones de riesgo y mil 300 mujeres participaron en talleres de defensa personal.
Inclusión
En materia de inclusión y asistencia social, se realizaron más de 4 mil 500 terapias para 298 personas con discapacidad y se expidieron 6 mil 197 credenciales, 8 mil 344 tarjetones azules y 2 mil 173 certificados de discapacidad.
Además fueron atendidas más de 13 mil 800 personas en situación de calle y se distribuyeron más de 35 mil 500 paquetes de hidratación.
El Segundo Informe de Gobierno se realizará este viernes a las 11:00 horas en el Teatro Auka del CEART Mexicali.
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