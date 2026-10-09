La Falta de agua en Islas Agrarias B obliga a suspender clases en dos escuelas

Los residentes señalaron que durante la asamblea esperaban obtener respuestas sobre las fallas del servicio y la adquisición de equipo nuevo para la planta de agua potable. Foto: Archivo GH

La Escuela Mártires del Agrarismo y la Secundaria Ochenta anunciaron que trabajarán a distancia por la falta de agua potable; la comunidad lleva más de dos meses con el problema de aguas sucias y bajo suministro.

Mexicali, B.C.- La falta de agua en Islas Agrarias, Grupo B, llegó a las escuelas de la comunidad, donde dos planteles anunciaron la suspensión de clases presenciales debido a que no contaban con el servicio para atender las necesidades sanitarias de sus estudiantes.

La Escuela Mártires del Agrarismo informó a los padres de familia que, debido a daños en la red de agua potable, suspendería las clases presenciales el viernes 9 de octubre y trabajaría a distancia con cada grupo.

Por su parte, la Secundaria Número Ochenta 27 de enero de 1937 publicó un aviso en el que señaló que tampoco tendría agua potable, por lo que decidió suspender las actividades presenciales para garantizar las condiciones de salud e higiene de los estudiantes.

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Reportan fallas en el suministro desde hace dos meses

La situación se suma a los problemas que habitantes de Islas Agrarias, Grupo B, denunciaron desde hace más de dos meses, relacionados con agua sucia, baja presión y cortes frecuentes en el suministro, sin que hasta ahora, según los inconformes, exista una solución definitiva.

Sin solución tras reunión con autoridades ejidales

Los residentes señalaron que durante la asamblea del 27 de septiembre, realizada en el salón social, esperaban obtener respuestas sobre las fallas del servicio y la adquisición de equipo nuevo para la planta de agua potable, pero aseguraron que no se establecieron fechas concretas para resolver el problema.

Explicaron que durante la reunión el comisariado ejidal los calificó de “grilleros y polémicos”, pese a que llevaban semanas solicitando una solución.

Los habitantes también señalaron que los motores existentes únicamente fueron reparados y que continúa pendiente la compra de filtros y equipo nuevo, medidas que consideran necesarias para mejorar el suministro.

Aseguraron que el comisariado había planteado la asamblea como el momento en que se atenderían sus demandas, por lo que expresaron su inconformidad ante la falta de compromisos concretos.

Exigen transparencia en el manejo de los recursos

A las fallas en el servicio se suma la exigencia de transparentar los recursos recaudados mediante el cobro del agua, pues los habitantes sostienen que se han obtenido más de 450 mil pesos y solicitan conocer el destino de ese dinero.

Durante una conversación relacionada con las inconformidades, habitantes cuestionaron por qué no se habían comprado los motores nuevos, pese a que, según señalaron, el tema ya se había tratado en una asamblea anterior.

En la discusión también surgieron diferencias sobre la administración de los ingresos de la planta y la participación del comité encargado de supervisar los recursos.

La problemática también ha generado reclamos para que los habitantes puedan participar en las decisiones relacionadas con el funcionamiento de la planta y la atención de las necesidades de la comunidad.

Hasta el momento, los señalamientos de los inconformes no incluyen una respuesta oficial del comisariado ejidal sobre la suspensión de clases, las fallas en el suministro ni las solicitudes de transparencia.