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Congreso de BC busca frenar que funcionarios acomoden a sus familiares en el servicio público

El Congreso aprobó una reforma para considerar el nepotismo como falta administrativa grave; las sanciones pueden incluir destitución e inhabilitación.

Congreso de BC busca frenar que funcionarios acomoden a sus familiares en el servicio público

Las sanciones por cometer esta falta administrativa pueden incluir la suspensión del empleo, la destitución del cargo, la inhabilitación para ocupar puestos públicos y sanciones económicas. Foto: Archivo

Mexicali, B.C.- El Congreso de Baja California aprobó una reforma para reconocer el nepotismo como una falta administrativa grave, con el objetivo de evitar que los cargos públicos se utilicen para beneficiar a familiares y fortalecer las herramientas legales para sancionar esta práctica.

La modificación a la Ley de Responsabilidades Administrativas establece que un funcionario puede incurrir en esta falta cuando intervenga directa o indirectamente para que un familiar sea contratado o nombrado en la institución donde trabaja.

La disposición contempla puestos de confianza, de base y de estructura, así como contrataciones por honorarios, entre los que no deben otorgarse a familiares.

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¿Qué familiares contempla la reforma?

Entre los vínculos familiares considerados se encuentran padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos y primos hermanos, además de familiares políticos, cónyuges y parejas en concubinato.

Las sanciones por cometer esta falta administrativa pueden incluir la suspensión del empleo, la destitución del cargo, la inhabilitación para ocupar puestos públicos y sanciones económicas, según las circunstancias del caso y la resolución de la autoridad competente.

Estas medidas no se aplican automáticamente, sino que dependen del procedimiento correspondiente.

¿Quién presentó la iniciativa?

La iniciativa fue presentada en enero por la diputada con licencia Araceli Geraldo Núñez y aprobada por el Pleno del Congreso mediante el Dictamen 118 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.

Geraldo Núñez explicó que el nepotismo afecta la igualdad de oportunidades para acceder al servicio público y debilita la confianza ciudadana en las instituciones, al permitir que los intereses familiares se coloquen por encima del interés público.

Con la reforma, señaló, se busca eliminar el favoritismo en los puestos destinados al servicio público.

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