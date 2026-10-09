Cetys Mexicali enfrenta una dura prueba ante el invicto Monterrey

Zorros, con marca de 0-4, visitará este viernes a Borregos del Tecnológico de Monterrey, cuarto lugar de los 14 Grandes y dueño de la mejor ofensiva de la temporada.

Mexicali,B.C.- Una dura visita tendrá Cetys Mexicali en la categoría de los 14 Grandes de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano (Onefa), cuando se enfrente a los Borregos del Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey.

El encuentro se disputará esta noche, a partir de las 19:30 horas, tiempo de Baja California, en tierras regiomontanas, como parte de la Semana 6 de la temporada.

El equipo de negro y amarillo ocupa el último lugar de la clasificación, con marca de 0-4. Además, registra la ofensiva menos productiva, con 38 puntos anotados, y se ubica como la sexta peor defensiva, con 115 puntos permitidos. En su último compromiso, cayó 27-21 ante los Leones de la Universidad Anáhuac Cancún.

Por su parte, Monterrey ocupa el cuarto lugar general, con marca invicta de 3-0. Los Borregos cuentan con la mejor ofensiva de la competencia, con 166 puntos a favor, y la quinta mejor defensiva, con 100 puntos permitidos.

El conjunto regiomontano no tuvo actividad la semana anterior, debido a que su encuentro ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) fue pospuesto por las fuertes lluvias que afectaron el área metropolitana de Monterrey.

En las estadísticas colectivas, Cetys Mexicali acumula mil 202 yardas ofensivas en cuatro partidos; sin embargo, su defensiva ha permitido mil 495 yardas. En contraste, los Borregos suman mil 737 yardas a la ofensiva y son el único equipo que ha permitido menos de mil yardas a la defensiva, con 962.

En el apartado individual, Fernando Mayén destaca por parte de Monterrey con 10 anotaciones, para un total de 56 puntos, cifra que lo coloca como líder de la liga. Por Cetys Mexicali, Miguel Rodríguez es el jugador más destacado en este rubro, con 12 puntos.