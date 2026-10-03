Cetys Mexicali se juega la permanencia en los 14 Grandes de ONEFA

Zorros y Leones llegan con marca de 0-3 y se enfrentan este sábado en un duelo clave por mantenerse en los 14 Grandes.

Mexicali,B.C.- Un duelo fundamental por la permanencia es el que tendrá Cetys Mexicali dentro de los 14 Grandes de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano (ONEFA).

Este 3 de octubre, visitará a Leones Anáhuac Cancún en el Coliseo Maya, a partir de las 19:00 horas, tiempo de Baja California, en partido correspondiente a la Semana 4 de la temporada 2026.

Cabe destacar que, al final de la campaña, el último equipo de la clasificación regresará a la Conferencia Nacional para la temporada 2027.

“Nos estamos jugando la permanencia. Para los dos equipos será algo nostálgico volverse a enfrentar. Tenemos que trabajar muy bien todo el juego; conocemos a los jugadores clave de ellos”, comentó el head coach de Zorros, Luis Cervantes.

Ambos equipos marchan en el fondo de la clasificación con marca de 0-3. La diferencia está en los puntos recibidos: Mexicali tiene la mejor defensa, con 88 unidades en contra, mientras que Leones ha permitido 130 puntos.

Para este juego, la tropa de Cervantes se presenta luego de una derrota en casa por 20-10 ante Borregos Guadalajara. Por su parte, Leones cayó como visitante por 28-8 ante Aztecas UDLAP.

En estadísticas colectivas, después de tres juegos, Zorros ha conseguido 825 yardas, mientras que Leones suma 682. A la defensiva, Cetys ha permitido mil 55 yardas y Cancún registra mil 287.

El jugador más destacado de Anáhuac es Iker García, con 12 puntos, mientras que por Zorros aparece Miguel Rodríguez, con seis unidades.

En otros duelos de la jornada, Linces UVM chocará con Águilas Blancas del IPN; Pumas CU enfrentará a Borregos CEM; Burros Blancos del IPN recibirá a Leones MX, y Borregos Puebla chocará con Borregos CCM.