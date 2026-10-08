Seguirá el calor intenso en mexicali: sensación térmica de 42 grados este jueves

La temperatura se mantendrá elevada hasta el viernes, mientras la humedad relativa bajará hasta el 33%.

Mexicali,B.C.- Mexicali mantendrá este jueves el calor intenso tras el ingreso de un sistema de alta presión, por lo que se espera una temperatura máxima de 41 grados centígrados, con una sensación térmica de 42 grados.

De acuerdo con el pronóstico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), la humedad relativa descenderá hasta el 33%.

Se espera un día soleado, acompañado de vientos muy ligeros de entre 5 y 16 kilómetros por hora, mientras que durante la noche la temperatura mínima será de 26 grados centígrados.

Los pronósticos extendidos indican que las temperaturas se mantendrán en 41 grados hasta este viernes y posteriormente descenderán ligeramente.

Ante estas condiciones, Protección Civil Municipal mantiene las recomendaciones a la ciudadanía, entre las que se encuentran mantenerse bien hidratados, evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor exposición al sol y tomar descansos en caso de realizar trabajos al aire libre.