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Rescatan a perrito y a una gallina durante cateo por probable maltrato en San Felipe

La Fiscalía intervino un domicilio abandonado en la colonia Los Gavilanes tras una denuncia anónima por un perro presuntamente desnutrido; también encontraron un ave de tamaño pequeño.

Rescatan a perrito y a una gallina durante cateo por probable maltrato en San Felipe

Dos animales, un perro y un ave de tamaño pequeño, fueron asegurados por la Fiscalía General del Estado (FGE) durante un cateo en un domicilio presuntamente abandonado de la colonia Los Gavilanes l Foto: Cortesía

SAN FELIPE, Baja California.– Dos animales, un perro y un ave de tamaño pequeño, fueron asegurados por la Fiscalía General del Estado (FGE) durante un cateo en un domicilio presuntamente abandonado de la colonia Los Gavilanes, donde se investiga un posible caso de maltrato o crueldad animal.

La intervención se realizó luego de que el 7 de octubre se recibiera una denuncia anónima a través del número 089, en la que se alertaba sobre un perro café, de tamaño mediano, que aparentemente se encontraba en condiciones de desnutrición y abandono.

El inmueble se ubica en el cruce de las calles Puerto Peñasco y Guayaquil, en la manzana 152 de dicha colonia. Elementos de la Agencia Estatal de Investigación acudieron al lugar y corroboraron que la vivienda estaba abandonada, además de localizar al canino señalado en el reporte.

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Ante estos hechos, la Fiscalía Regional de San Felipe solicitó una orden de cateo ante la autoridad judicial. Una vez concedida, se llevó a cabo la diligencia, durante la cual también fue localizado un animal de especie aviar.

Ambos animales quedaron bajo resguardo para garantizar su integridad y como parte de las investigaciones relacionadas con el probable delito de maltrato o crueldad animal.

La FGE informó que continuará con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por este caso.

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