Con más de un siglo en Mexicali un edificio comenzó como biblioteca y hoy resguarda la memoria de Baja California

Hace 101 años abrió sus puertas como la primera Biblioteca Pública de Mexicali, en el presente el mismo inmueble resguarda alrededor de un millón de documentos que forman parte de la memoria histórica de Baja California l Foto: Cortesía

El inmueble cumple 101 años y celebra 25 años como sede del Archivo Histórico del Estado, donde se conserva alrededor de un millón de documentos

Mexicali,B.C.-Hace 101 años abrió sus puertas como la primera Biblioteca Pública de Mexicali, en el presente el mismo inmueble resguarda alrededor de un millón de documentos que forman parte de la memoria histórica de Baja California.

Ubicado en la Zona Centro, el edificio que actualmente ocupa el Archivo Histórico del Estado fue inaugurado en 1925 como biblioteca y mantuvo esa función hasta 1941. Después albergó distintas oficinas gubernamentales, hasta convertirse en sede del Archivo Histórico en 2001.

Este viernes 9 de octubre, el inmueble celebrará 25 años como espacio dedicado a la conservación del patrimonio documental de la entidad.

José Gabriel Rivera Delgado, jefe del Archivo Histórico del Estado, señaló que el edificio mantiene una relación con la cultura desde su origen, primero como espacio de lectura y posteriormente como repositorio de documentos históricos.

Este edificio, a lo largo de 100 años, ha tenido estos dos elementos: ser repositorio de una sala de lectura, a través de los libros, y desde hace 25 años, de un mismo modo, ser un repositorio que preserva la memoria documental de Baja California”, comentó Rivera Delgado.

Un millón de documentos

El jefe del Archivo Histórico del Estado explicó que el inmueble está integrado principalmente por documentos originales de la administración pública de Baja California, además de libros, mapas y fotografías.

Entre las piezas se encuentran una carta firmada por Jorge Negrete, enviada al gobernador Alfonso García González en la década de 1950, así como un telegrama de 1911 firmado por Ricardo Flores Magón desde Los Ángeles.

Rivera Delgado destacó que el valor del archivo no se limita a la antigüedad de los documentos, sino a la información que contienen sobre la sociedad de otras épocas.

La antigua biblioteca llegó a contar con alrededor de mil 500 libros y atendía a estudiantes, agricultores, comerciantes y otros habitantes de Mexicali.

Después de décadas como oficina gubernamental, el inmueble recuperó una función relacionada con la cultura al convertirse en sede del Archivo Histórico.

Desde 2022 forma parte de la Secretaría de Cultura de Baja California y actualmente también recibe conferencias, presentaciones de libros, conversatorios, cineclubes y exposiciones.

Preservar para las nuevas generaciones

Uno de los retos actuales es modernizar las instalaciones y avanzar en la digitalización del acervo.

El Archivo Histórico ya cuenta con equipo especializado para la conservación de documentos y adquirió un escáner con un costo de 320 mil pesos para iniciar este proceso.

La intención es facilitar el acceso a los documentos a investigadores y ciudadanos de Baja California, así como a personas de otras entidades y de Estados Unidos.

Pensamos que el Archivo Histórico es un tesoro de información, es una mina con un tesoro riquísimo para la investigación histórica”, expresó Rivera Delgado.

Celebración

En su próximo festejo de 25 años del Archivo Histórico, este viernes se realizará una jornada dedicada a los libros, de las 17:00 a las 20:00 horas, con presentaciones y obsequio de publicaciones.

El programa contempla Torbellino de pasiones, de María del Rosario Prado Silva; Mujeres en espacios normativos; disciplinamiento, poder y resistencia en México, coordinado por Susana Gutiérrez Portillo y Clementina Campos Reyes; y Crónicas del Distrito Rojo, de José Salvador Ruiz.

El Archivo Histórico del Estado se encuentra en la calle Pedro F. Pérez y Ramírez número 621, en la Zona Centro de Mexicali.