Compositor mexicano Arturo Márquez ofrecerá concierto con la Sinfónica del Valle Imperial

El compositor mexicano Arturo Márquez, reconocido internacionalmente por sus obras orquestales inspiradas en las tradiciones musicales de México l Foto: Cortesía

El músico sonorense se presentará este sábado 10 de octubre en El Centro, California; el público tendrá oportunidad de conocerlo en persona.

EL CENTRO, California.— El compositor mexicano Arturo Márquez, reconocido internacionalmente por sus obras orquestales inspiradas en las tradiciones musicales de México, se presentará este sábado 10 de octubre junto a la Imperial Valley Symphony, en un concierto que el Consulado de México en Calexico promueve como una ocasión especial para la comunidad del Valle Imperial.

La presentación se realizará en el teatro Jimmie Cannon de la Southwest High School, ubicado en el 2001 de Ocotillo Drive, en El Centro, California.

El Consulado de México en Calexico informó que colabora con la orquesta para promover el encuentro musical, que permitirá al público escuchar las composiciones de Márquez y tener la oportunidad de conocerlo personalmente.

Nacido en Sonora, Márquez es uno de los compositores mexicanos contemporáneos más reconocidos. Su obra se caracteriza por incorporar elementos de la música y la cultura mexicana a las composiciones orquestales.

El músico también mantiene una relación cercana con el Valle Imperial, región que, de acuerdo con la invitación consular, ocupa un lugar especial en su vida.

La presentación representa una oportunidad para acercarse a la obra de uno de los compositores mexicanos con mayor proyección internacional, en un concierto organizado con la participación de la sinfónica regional y el consulado mexicano.

Datos del concierto

Fecha: sábado 10 de octubre.

Lugar: Jimmie Cannon Theater, Southwest High School.

Dirección: 2001 Ocotillo Drive, El Centro, California.

Participantes: Arturo Márquez e Imperial Valley Symphony.