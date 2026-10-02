Aeropuerto del Valle Imperial tendrá vuelos directos a Phoenix y Los Ángeles desde noviembre

Advanced Air asumirá el servicio aéreo subsidiado durante cuatro años, con 24 viajes redondos semanales desde el Aeropuerto del Condado Imperial

VALLE IMPERIAL, California.— El Aeropuerto del Condado Imperial tendrá a partir de noviembre una nueva opción para viajar directamente a Phoenix y al área metropolitana de Los Ángeles, luego de que el Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT) seleccionó a Advanced Air como nuevo proveedor del Servicio Aéreo Esencial (EAS).

El acuerdo tendrá una duración de cuatro años, del 1 de noviembre de 2026 al 31 de octubre de 2030.

Advanced Air ofrecerá 24 viajes redondos por semana utilizando aeronaves Beechcraft King Air 350 con capacidad para nueve pasajeros.

La programación contemplará 12 viajes redondos semanales al Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor y otros 12 al Aeropuerto Municipal de Hawthorne, desde donde se tendrá acceso al área metropolitana de Los Ángeles.

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Además, la aerolínea anunció conexiones adicionales para los pasajeros del Condado Imperial, entre ellas un servicio de transporte entre Hawthorne y el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), así como vuelos al Aeropuerto McClellan-Palomar, en Carlsbad, para facilitar el acceso a la zona de San Diego.

¿Cuánto subsidiará el gobierno?

El servicio contará con apoyo federal mediante el programa de Servicio Aéreo Esencial. El USDOT estableció para el primer año un subsidio de 5 millones 355 mil 138 dólares, con ajustes anuales durante los cuatro años del acuerdo, sujetos a la disponibilidad de fondos federales.

La selección de Advanced Air ocurrió después de un proceso de revisión pública en el que la Junta de Supervisores del Condado Imperial recomendó por unanimidad a la compañía como proveedor preferido.

La recomendación tomó en cuenta comentarios de la comunidad sobre la necesidad de mantener una frecuencia adecuada de vuelos y conservar conexiones con Phoenix y el área de Los Ángeles, además de contar con opciones de transporte para residentes, empresas y visitantes.

La presidenta de la Junta de Supervisores, Peggy Price, señaló que el servicio aéreo es importante para mantener conectado al Condado Imperial y apoyar las actividades económicas de la región.

Relevará a Southern Airways Express

Advanced Air sustituirá a Southern Airways Express, actual proveedor del Servicio Aéreo Esencial, cuyo contrato fue extendido hasta el 31 de octubre de 2026.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos espera que ambas compañías coordinen la transición para evitar interrupciones en el servicio.

Los vuelos que comenzarán el 1 de noviembre ya se encuentran disponibles para su compra a través de Advanced Air y plataformas de viajes.

La aerolínea también cuenta con un acuerdo de interlínea con Alaska Airlines, que permite a los pasajeros acceder a conexiones adicionales dentro de la red aérea, incluyendo la posibilidad de transferir equipaje documentado entre vuelos participantes. La empresa indicó que prevé anunciar otros acuerdos con aerolíneas de mayor alcance.