Colegio de Contadores de Mexicali va por más de 400 corredores en su carrera 5K

La edición 24 se realizará este 11 de octubre y repartirá premios de hasta cinco mil pesos, además de dos mil pesos para quienes rompan las marcas de 2024.

Mexicali,B.C.- Con la intención de superar los 400 corredores, este 11 de octubre se realizará la edición 24 de la carrera atlética del Colegio de Contadores Públicos de Mexicali, a partir de las 7:30 horas, en la calle K y la colonia Burócrata.

Para esta edición se otorgarán premios de cinco mil pesos al primer lugar, dos mil 500 al segundo y mil 500 al tercero, tanto en la rama varonil como femenil. Los participantes deberán completar un recorrido de cinco kilómetros, con categorías que van desde los 13 años hasta los 60 años y más.

Asimismo, se entregará un premio de dos mil pesos a los corredores que logren romper las marcas establecidas. En la rama varonil, el récord es de 14:22 minutos, impuesto por Daniel Valdez, mientras que en la femenil corresponde a Natali Mendoza, con un tiempo de 17:20 minutos; ambas marcas fueron establecidas en 2024.

“Esperamos una carrera muy competitiva. Nuestro reciente ganador, Daniel Valdez, ya confirmó su participación. Habrá sorpresas para los corredores y el clima creo que se presta para que, a tempranas horas, tengamos un buen ambiente en la carrera”, comentó Ramón Espinoza, coordinador de la carrera.

La ruta de esta edición comenzará en la calle K y Gómez Farías; posteriormente, los corredores se dirigirán hacia Francisco I. Madero, Justo Sierra y Madereros, para concluir en la calle J.

“Como es costumbre, será una ruta plana, siempre dando vuelta hacia la derecha. Se pasará por vialidades importantes y la ventaja es que será una carrera temprano, por lo que no habrá tanto movimiento. También habrá abastecimiento de agua en los kilómetros dos y cuatro”, explicó Espinoza.

El costo de inscripción será de 100 pesos y podrá realizarse en las oficinas del Colegio de Contadores Públicos de Mexicali, en un horario de 8:00 a 18:00 horas.