UABC otorga 90 bases laborales a personal administrativo y de servicios

La máxima casa de estudios de Baja California suma 420 trabajadoras y trabajadores basificados durante la actual administración rectoral.

Mexicali,B.C.- Un total de 90 trabajadoras y trabajadores administrativos, de servicios y de confianza de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) recibieron su base laboral, como parte de un proceso que busca brindarles estabilidad y certeza sobre su futuro laboral.

La entrega fue encabezada por el rector de la UABC, Luis Enrique Palafox Maestre, quien señaló que la incorporación formal de este personal a la estructura universitaria representa también mayor seguridad para sus familias y la posibilidad de acceder a una jubilación digna.

Las bases fueron otorgadas a personal que se desempeña como analistas, auxiliares administrativos y trabajadores de mantenimiento e intendencia, quienes, de acuerdo con el rector, tenían entre dos y tres años laborando en la institución.

“Son 90 nuevas y nuevos hijos cimarrones que se incorporan a la universidad ya de manera formal, con una certeza laboral para ellas, ellos y sus familias”, expresó Palafox Maestre.

El rector agregó que formar parte de la plantilla universitaria permite al personal contar con estabilidad laboral y aspirar a una pensión una vez que cumpla con los requisitos establecidos para su jubilación.

Palafox Maestre sostuvo que el otorgamiento de las bases responde al desempeño y mérito de las y los trabajadores, y no a compromisos políticos ni a decisiones presupuestales arbitrarias.

Suman 420 bases durante la actual administración

El coordinador general de Recursos Humanos de la UABC, Alberto Guerrero Reyes, informó que esta fue la cuarta ceremonia de basificación realizada durante la actual administración rectoral.

Con las 90 nuevas bases entregadas, el número de trabajadoras y trabajadores que han obtenido este beneficio durante el actual periodo de gestión asciende a 420.

Por su parte, el secretario general del Sindicato Estatal de Trabajadores Universitarios (SETU), Nazario Rangel Cataño, señaló que la basificación representa un reconocimiento formal al trabajo realizado por quienes ahora cuentan con una plaza dentro de la universidad.

Rangel Cataño llamó al personal beneficiado a continuar desempeñando sus labores con empatía y profesionalismo.

Palafox Maestre también destacó que la universidad cuenta con un fondo de pensiones que, afirmó, permite garantizar el retiro del personal una vez que cumpla con los requisitos establecidos.