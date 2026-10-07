Soles termina con derrota, pero asegura el liderato de la LNBP l Foto: Cortesía

Mexicali cayó 92-75 ante Fuerza Regia, pero cerró el rol regular con marca de 21-7 y 49 puntos para quedarse con la cima de la temporada 2026.

MEXICALI, Baja California. Soles de Mexicali terminó con derrota el rol regular, pero con el liderato en mano, luego de caer 75-92 ante Fuerza Regía de Monterrey, encuentro que se realizó en el Auditorio del Estado.

Con este resultado, la tropa de Pablo García finalizó con marca de 21-7 y un total de 49 unidades dentro de la temporada 2026 en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), volverá a la duela hasta el 18 y 19 de octubre con rival por confirmar en tierras cachanillas.

En los primeros diez minutos de acción, Mexicali comenzó muy fuerte en la pintura, donde Jordan Sakho aportó seis puntos, además de tiros de larga distancia con Joseph Thomasson, pero se mantuvieron abajo en el marcador 19-20.

Para el segundo cuarto, la quinteta cachanilla nuevamente aprovechó descuidos de los visitantes, logró cinco robos, el ataque fue liderado por Erik Thomas quien ayudó con coladas y Kaleb Hunter con tiros de media distancia para tener ventaja de 42-39.

En el regreso del descanso, Soles no pasó de los diez puntos, Monterrey demostró gran defensa, consiguió seis robos de balón, en la ofensiva, apareció Joshua Ibarra con doce unidades para darle ventaja a los regiomontanos 51-64.

Después de 40 minutos, Mexicali finalizó con un porcentaje de tiro de 41.18 y los visitantes se fueron con 53.12, en triples, Soles fue ligeramente mejor con un 24 por ciento ante un 23.81 de los regiomontanos.

El Play In se jugará del quinto al doceavo lugar del 11 al 15 de octubre; serie a ganar dos de tres juegos.

PIZARRA

EQUIPO 1 2 3 4 TOTAL

Soles 19 23 9 24 75

F. Regía 20 19 25 25 92

MEJORES ANOTADORES:

MEXICALI:

Jordan Sakho 15pts, 6reb, 1ast

Kaleb Hunter 13pts, 3reb, 1ast

MONTERREY:

Joshua Ibarra 22pts, 9reb, 0ast

Scott Bamforth 19pts, 5reb, 4ast

¿CÓMO HA TERMINADO SOLES EN TEMPORADA REGULAR?

TEMPORADA MARCA

2026 21-7*

2025 25-3*

2024 19-13

2023 8-20

2022 8-12

*Terminaron como líderes.