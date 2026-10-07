Edición México
Suscríbete
Ed. México

El Imparcial / Mexicali / Calor extremo

Octubre trae una advertencia extraordinaria de calor extremo en Yuma: esperan hasta 42 grados

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia para el Condado Yuma del 7 al 9 de octubre; La Paz estará bajo el aviso el 8 de octubre.

Octubre trae una advertencia extraordinaria de calor extremo en Yuma: esperan hasta 42 grados

cortesía

Yuma, Arizona.- El calor extremo volverá a Yuma en pleno octubre, con temperaturas máximas de hasta 107 grados Fahrenheit, equivalentes a unos 42 grados centígrados, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una Advertencia de Calor Extremo para el Condado Yuma del 7 al 9 de octubre.

El aviso también contempla al Condado La Paz para el jueves 8 de octubre, ante las condiciones de calor previstas durante estos días.

La advertencia resulta especialmente relevante por presentarse en octubre, cuando las temperaturas normalmente comienzan a descender en la región. El aviso señala que las máximas podrían alcanzar los 107 grados Fahrenheit durante el periodo.

Escuelas lucen vacías tras suspensión de clases por calor extremo; prevén hasta 45 grados centígrados este viernes

Mexicali

Escuelas vacías por calor extremo

Las autoridades de salud recuerdan que el calor puede afectar a cualquier persona y recomiendan limitar las actividades al aire libre a las horas de menor temperatura, principalmente durante la mañana y la tarde-noche.

También piden mantenerse hidratado sin esperar a tener sed. Una de las recomendaciones es tomar uno o dos vasos de agua al despertar y continuar bebiendo durante el día, particularmente antes de salir al exterior.

Además se pide prestar especial atención a adultos mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas, quienes viven solos y personas en situación de calle, además de revisar que familiares, vecinos y mascotas se encuentren bien durante el episodio de calor.

Sigue nuestro canal de WhatsApp

Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí

Te recomendamos

Temas relacionados

Boletín

Suscríbete gratis y sigue informado

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

WhatsApp

526621861024

Suscribete a nuestro canal y recibe las últimas noticias.

Telegram

t.me/elimparcial

Visita nuestro canal y suscríbete

Síguenos
El Imparcial Light

Un sitio de Grupo HealyGrupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados