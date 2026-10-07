Octubre trae una advertencia extraordinaria de calor extremo en Yuma: esperan hasta 42 grados

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia para el Condado Yuma del 7 al 9 de octubre; La Paz estará bajo el aviso el 8 de octubre.

Yuma, Arizona.- El calor extremo volverá a Yuma en pleno octubre, con temperaturas máximas de hasta 107 grados Fahrenheit, equivalentes a unos 42 grados centígrados, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una Advertencia de Calor Extremo para el Condado Yuma del 7 al 9 de octubre.

El aviso también contempla al Condado La Paz para el jueves 8 de octubre, ante las condiciones de calor previstas durante estos días.

La advertencia resulta especialmente relevante por presentarse en octubre, cuando las temperaturas normalmente comienzan a descender en la región. El aviso señala que las máximas podrían alcanzar los 107 grados Fahrenheit durante el periodo.

Las autoridades de salud recuerdan que el calor puede afectar a cualquier persona y recomiendan limitar las actividades al aire libre a las horas de menor temperatura, principalmente durante la mañana y la tarde-noche.

También piden mantenerse hidratado sin esperar a tener sed. Una de las recomendaciones es tomar uno o dos vasos de agua al despertar y continuar bebiendo durante el día, particularmente antes de salir al exterior.

Además se pide prestar especial atención a adultos mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas, quienes viven solos y personas en situación de calle, además de revisar que familiares, vecinos y mascotas se encuentren bien durante el episodio de calor.