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Alcanza Mexicali los 41 grados este miércoles por el ingreso de un sistema de alta presión

Se espera que jueves y viernes, dicho sistema provoque que Mexicali registre temperaturas de al menos 41 grados centígrados.

Alcanza Mexicali los 41 grados este miércoles por el ingreso de un sistema de alta presión

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Mexicali,B.C.- Mexicali vivirá este miércoles una jornada de calor intenso, con una temperatura máxima de 41 grados centígrados, de acuerdo con el pronóstico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

La humedad relativa alcanzará el 48%, mientras que se espera un día soleado, con vientos ligeros de entre 5 y 16 kilómetros por hora.

Durante la noche, el termómetro descenderá hasta los 26 grados centígrados.

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Protección Civil Municipal informó que el incremento de las temperaturas se debe al ingreso de un sistema de alta presión, el cual mantendrá las condiciones cálidas en la ciudad.

El pronóstico indica que jueves y viernes también se registrarán temperaturas de al menos 41 grados centígrados en Mexicali.

Ante estas condiciones, las recomendaciones a la ciudadanía se mantienen, entre ellas mantenerse bien hidratado, evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor exposición al sol y tomar descansos frecuentes en caso de realizar trabajos a la intemperie.

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