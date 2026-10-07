Despliega Gobierno de Baja California apoyo directo a grupos de atención prioritaria

La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda destacó que en Baja California se trabaja todos los días para derribar las barreras que enfrentan los grupos de atención prioritaria l Foto: Cortesía

El programa “Apapachar la Calle”, exclusivo de la Secretaría de Inclusión Social de Baja California, acerca alimentación, salud, identidad legal y acompañamiento a personas en situación de calle.

MEXICALI.– Baja California fortalece una política de inclusión que lleva apoyos y servicios directamente a quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad, mediante estrategias estatales como Apapachar la Calle y la suma de empresas, universidades, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil a través de Conecta por la Inclusión.

La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda destacó que en Baja California se trabaja todos los días para derribar las barreras que enfrentan los grupos de atención prioritaria, haciendo de la inclusión un compromiso social y de justicia que permita a todas las personas ejercer plenamente sus derechos.

Uno de los esfuerzos que distingue esta atención en el estado es el programa “Apapachar la Calle”, que acerca alimentación, servicios de salud, identidad legal, higiene y acompañamiento directamente a personas en situación de calle, generando una ruta de atención.

Esta iniciativa ha beneficia a personas mediante jornadas, brigadas y acciones de atención. Como parte de este esfuerzo y de las acciones de Proyecto Tijuana: Ruta de Paz, se han brindado cerca de 5 mil atenciones médicas, con participación interinstitucional para acercar distintos servicios a esta población.

Por otra parte, Conecta por la Inclusión amplía este trabajo mediante una red de colaboración permanente que permite a empresas, universidades, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil aportar capacidades, conocimientos y recursos a programas y acciones dirigidos a los grupos de atención prioritaria.

La encargada de despacho de la Secretaría de Inclusión Social (SIS), María Isabel Adame Fuentes, destacó que la participación de distintos sectores permite ampliar las posibilidades de atención y sumar esfuerzos que contribuyan al bienestar de más personas.

A este esfuerzo se suman Zona Cero Discriminación, Ser Incluyente, que ha alcanzado a 11 mil 670 personas servidoras públicas mediante capacitación en derechos humanos, trato digno y no discriminación; y Redes por la Inclusión, con 41 redes conformadas y la participación de personas en distintos municipios.

Acercar servicios y oportunidades permite que más personas ejerzan plenamente sus derechos y encuentren acompañamiento frente a las condiciones que enfrentan, avanzando hacia una Baja California donde la inclusión sea parte de la transformación y el Bienestar Compartido llegue a todas y todos.