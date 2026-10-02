Marina del Pilar alerta sobre el fenómeno de “El Niño” en Baja California y activa plan de emergencia preventivo

La gobernadora exhortó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y tomar las medidas de precaución necesarias, aunque pidió evitar situaciones de pánico o alarmismo. Foto: Javier Gallegos

Marina del Pilar activa plan preventivo ante pronóstico de lluvias intensas, fuertes vientos y bajas temperaturas durante noviembre y diciembre.

Mexicali, B.C.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, emitió un llamado de alerta preventiva a la población ante los pronósticos meteorológicos que prevén la llegada de un fenómeno de El Niño excepcionalmente intenso, conocido como “Super El Niño”.

De acuerdo con la mandataria estatal, se anticipa que el fenómeno impacte la región durante la temporada invernal, principalmente entre noviembre y diciembre, con posibles lluvias intensas, fuertes vientos y bajas temperaturas en los municipios de Baja California.

Como parte de las acciones preventivas, el Gobierno del Estado mantiene reuniones semanales de seguimiento coordinadas por la Coordinación de Gabinete, en las que participan dependencias federales como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como alcaldes y alcaldesas y corporaciones de Protección Civil, Bomberos, Salud, Bienestar y Seguridad.

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Revisan posibles efectos en el Río Tijuana

Ávila Olmeda también realizó un recorrido de inspección en la canalización del Río Tijuana, acompañada por el titular de Conagua, Efraín Morales López, además de desplegar operativos de revisión en la zona ante los posibles efectos del fenómeno meteorológico.

Piden prevenir sin caer en alarmismo

La gobernadora exhortó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y tomar las medidas de precaución necesarias, aunque pidió evitar situaciones de pánico o alarmismo.

Asimismo, solicitó a las familias que habitan en zonas de alto riesgo acercarse a las autoridades para coordinar, en caso de ser necesario, su traslado a albergues y refugios temporales habilitados en la entidad.

Las autoridades estatales mantienen las acciones de prevención y seguimiento ante la posibilidad de que las condiciones meteorológicas previstas se presenten durante la próxima temporada invernal.