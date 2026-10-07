Comenzó con una licuadora en casa y llevó “Salsa La Perrona” a mercados internacionales; Luis Naranjo compartió su experiencia en Foro Eleva 2026

Tras más de una década de trabajo, la marca bajacaliforniana pasó de una producción artesanal a contar con una línea de envasado semiautomática y presencia en distintos mercados.

Mexicali,B.C.-“Me siento muy orgulloso de que este producto tijuanense, bajacaliforniano, de repente me mandan fotos de que está en Europa, en Asia, en otros países, consumiéndola”, comentó Luis Naranjo, quien recordó cómo, con una licuadora modesta de pocos litros, hace 12 años inició el proyecto que posteriormente se convertiría en Salsa La Perrona, empresa tijuanense que actualmente tiene presencia a nivel nacional y genera empleo para más de 40 familias.

Durante su participación como segundo panelista en la edición 14 del Foro Eleva, el fundador de la marca, Luis Naranjo, compartió con emprendedores y empresarios parte de la trayectoria que siguió para convertir una idea de consumo local en una empresa con presencia en distintos mercados.

Naranjo explicó que el proyecto surgió cuando participaba en la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex y buscaba una salsa picante producida en Baja California.

Al investigar el mercado, encontró que existían pocas marcas de Baja California con presencia en el sector, por lo que decidió comenzar a producir su propia salsa. Al tener experiencia con su restaurante de mariscos, Luis ya conocía muy bien los ingredientes, tomó como oficina la cocina de su casa y comenzó a experimentar hasta encontrar la salsa perfecta.

“Empezó con una licuadora de unos cuantos litros, empezó ahí en mi restaurante la idea, luego en mi casa”, relató.

El crecimiento de la empresa, señaló, también fue posible gracias al respaldo de comercios regionales como Calimax, Comercial Mexicana y Florido, que ayudaron a colocar el producto y a posicionar la marca en Baja California.

Posteriormente, Salsa La Perrona logró ampliar su distribución hasta llegar a Walmart en todo México, mientras que el producto también ha comenzado a llegar a consumidores mexicanos en otros países.

Javier Gallegos/Artiro Ceceña

Para Naranjo, uno de los principales retos ha sido competir contra empresas nacionales con décadas de experiencia, situación que lo ha obligado a mantener una preparación constante y adaptarse a los cambios propios de una empresa.

“El emprender y el tener una empresa siempre es una montaña rusa, como todo, hay muchos aprendizajes, no todo es color de rosa”, señaló.

Actualmente, la empresa cuenta con una línea de envasado semiautomática y genera empleo para más de 40 familias, una evolución que, recordó, contrasta con sus primeros días de producción artesanal.

El empresario consideró que su trayectoria demuestra que, para comenzar un negocio, no siempre es necesario contar desde el inicio con grandes cantidades de inversión, sino tener disposición para trabajar y desarrollar una idea.

Como mensaje para los jóvenes que buscan emprender, Naranjo los invitó a no esperar a encontrar las condiciones perfectas para comenzar.

“Hay que hacerlo y levantarse lo más antes, lo más rápido que puedas”, expresó.

Su participación este miércoles formó parte de las actividades de la edición 14 del Foro Eleva, encuentro empresarial realizado en Mexicali.