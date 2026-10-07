Charreada busca reunir a familias de Mexicali para apoyar a nueve adolescentes pertenecientes a casa hogar

La tercera edición de la charreada con causa de Hogar Alma y Corazón A.C. se realizará el 17 de octubre y busca reunir recursos para alimentación, educación y atención de nueve adolescentes de entre 13 y 17 años.

Mexicali,B.C.- Una tarde de baile, música, comida mexicana y convivencia familiar se convertirá en una oportunidad para apoyar a nueve adolescentes que actualmente viven en Hogar Alma y Corazón A.C., por lo que la organización prepara su tercera charreada con causa en Mexicali.

Alma Cecilia Torres Hernández, representante legal, directora y fundadora de Hogar Alma y Corazón A.C., explicó que los recursos obtenidos mediante las entradas y la venta de alimentos serán destinados al funcionamiento de la casa hogar, donde actualmente reciben atención nueve adolescentes.

Señaló que la actividad busca cubrir con estos recursos gastos cotidianos como alimentación, productos de higiene personal, agua, luz, teléfono, internet y gasolina, además de mantener las condiciones necesarias para que los jóvenes continúen con sus estudios.

Actualmente, cinco de los adolescentes estudian en el Instituto Patria del Noroeste con becas del 100 %, mientras que otro cuenta con una beca en la Secundaria 16 de Septiembre, señaló Torres Hernández.

Otro de los aspectos que destacó la fundadora de la casa hogar es la importancia de que los jóvenes puedan adquirir herramientas que posteriormente les permitan construir una vida independiente, especialmente aquellos que enfrentan discapacidad intelectual y pueden encontrar mayores dificultades para incorporarse al ámbito laboral.

Torres Hernández señaló que apoyar a adolescentes puede representar un reto para las organizaciones, debido a que buena parte de las donaciones suelen concentrarse en niños pequeños, aunque quienes llegan a la adolescencia continúan enfrentando situaciones de abandono y vulnerabilidad.

Por ello, la charreada busca involucrar directamente a las familias de Mexicali en el sostenimiento del proyecto, pero también ofrecerles un espacio de convivencia.

Detalló que durante la jornada participarán la Escuela Esplendor Folclore y los Caballos Bailadores de Cuadrilla El Jaral, además de que se realizarán diferentes rifas.

Entre los premios confirmados se encuentran cinco kilos de carne para asar, un ventilador inteligente de techo y una bocina con micrófono. También se sortearán otros artículos donados por patrocinadores y participantes.

En el lugar habrá antojitos mexicanos a la venta y la recaudación se sumará a los recursos destinados a la casa hogar.

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El proyecto

La representante recordó que el proyecto surgió después del cierre del hogar donde anteriormente colaboraba, situación que la llevó a buscar una alternativa para continuar apoyando a los jóvenes.

Con el respaldo de personas que se fueron sumando al proyecto, posteriormente consiguieron un terreno en el ejido Islas Agrarias B, donde mantienen el objetivo de construir en el futuro un espacio que permita atender a más adolescentes.

La invitación quedó abierta para las familias de Mexicali y sus alrededores, con la intención de que la comunidad pueda disfrutar de la actividad y, al mismo tiempo, contribuir con una causa que busca que nueve adolescentes tengan condiciones para continuar sus estudios y avanzar hacia una vida independiente.

La charreada se realizará el próximo sábado 17 de octubre, a partir de las 17:00 horas, en el Lienzo Charros de Mexicali, ubicado en la colonia La Abasolo. La cooperación será de 100 pesos y los asistentes podrán participar en una de las rifas preparadas para la jornada.