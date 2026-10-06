Siete menores del Albergue Temporal de Mexicali celebran su cumpleaños con comida especial

Los festejos se realizan cada mes con apoyo de restaurantes y empresas locales que se suman para brindar a niñas, niños y adolescentes bajo resguardo un día especial.

Mexicali,B.C.- Siete niñas, niños y adolescentes del Albergue Temporal de Mexicali celebraron sus cumpleaños de septiembre con una comida especial, como parte de los festejos que se realizan cada mes para los menores bajo resguardo estatal.

En esta ocasión, el grupo acudió al restaurante Sirloin Stockade, donde disfrutó de una convivencia que fue posible gracias al apoyo de José Luis Fletes, director general de Panasonic, y Eduardo Postlethwaite, concesionario del establecimiento.

Los festejos se organizan mensualmente con el apoyo de establecimientos y empresas locales que participan de manera altruista para que las niñas, niños y adolescentes puedan celebrar una fecha especial en un ambiente de convivencia.

La presidenta del Sistema DIF Estatal, Mavis Olmeda García, señaló que estas actividades buscan que los menores puedan disfrutar de su cumpleaños y compartir un momento especial.

“Cumplir el anhelo de nuestras niñas, niños y adolescentes de celebrar su cumpleaños con una sonrisa y en un ambiente cálido es una de las misiones más nobles que tenemos”, manifestó.

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Empresas locales apoyan los festejos

De acuerdo con el DIF Estatal, distintos negocios de Mexicali se han sumado a los festejos mensuales para los menores del Albergue Temporal.

Entre los establecimientos que han colaborado se encuentran Sirloin Stockade, Las Vías, Palestra, Golden China, Corazón Artesano, Komaki Sushi, Titi Burgers, Umai, Palominos, Chicken and More, Holy Cow, Workaholics, Made in China, Asian Wok Box, Mestizo y Papas Guarras, entre otros.

Olmeda García reconoció la participación de las empresas y del personal que interviene en la organización de las convivencias.

Los festejos forman parte de las actividades que se realizan con niñas, niños y adolescentes que permanecen bajo tutela estatal, con el objetivo de ofrecerles espacios de convivencia y acompañamiento.