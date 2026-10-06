Tribunal ordena al Condado Imperial retirar moratoria para centros de datos

La resolución obliga al gobierno del condado a dejar sin efecto las dos ordenanzas que habían suspendido temporalmente la aprobación de estos proyectos en áreas no incorporadas

EL CENTRO, California.— El Condado Imperial deberá dejar de aplicar la moratoria que había frenado temporalmente la aprobación de centros de datos en las áreas no incorporadas del territorio, luego de que un tribunal ordenara retirar las disposiciones que establecieron y posteriormente extendieron esa restricción.

La Junta de Supervisores del Condado Imperial aprobó este martes una ordenanza de urgencia para derogar y dejar sin efecto las Ordenanzas 1616 y 1618, en cumplimiento de una resolución emitida por el Tribunal Superior del Condado Imperial en el caso Imperial Valley Computer Manufacturers, LLC v. County of Imperial.

El tribunal emitió un mandamiento judicial de cumplimiento obligatorio (Peremptory Writ of Mandate), mediante el cual ordenó al Condado dejar sin efecto las dos ordenanzas y cesar su aplicación.

En términos prácticos, la resolución judicial significa que el Condado ya no puede utilizar esas dos ordenanzas como fundamento para detener o rechazar trámites relacionados con centros de datos en las zonas no incorporadas.

Es decir, las autoridades del Condado no podrán invocar la moratoria para negarse a recibir una solicitud, suspender su trámite, impedir su revisión, rechazar su procesamiento o utilizarla como motivo para no aprobar o emitir un permiso o autorización para este tipo de instalaciones.

La orden judicial no significa, sin embargo, que los centros de datos tengan autorización automática para instalarse o construirse en el Condado Imperial.

¿Qué cambia con la resolución?

La primera restricción fue establecida mediante la Ordenanza 1616, aprobada por la Junta de Supervisores el 16 de junio de 2026, cuando se decretó una moratoria temporal sobre la aprobación de instalaciones de centros de datos en las áreas no incorporadas del Condado.

Posteriormente, el 14 de julio de 2026, los supervisores aprobaron la Ordenanza 1618 para extender esa moratoria por un periodo adicional.

Ambas disposiciones quedan ahora derogadas y sin efecto en su totalidad.

La nueva ordenanza aprobada este martes establece expresamente que el Condado dejará de hacer cumplir la moratoria y que ninguna de las dos normas podrá utilizarse como base para retener, suspender, rechazar o impedir el procesamiento de solicitudes relacionadas con centros de datos.

No obstante, los proyectos que eventualmente se presenten seguirán sujetos a las normas de uso de suelo, zonificación, permisos y demás regulaciones que correspondan a cada solicitud.

Por ello, el levantamiento de la moratoria no implica que cualquier proyecto pueda ser aprobado sin una revisión. Lo que desaparece es la prohibición temporal establecida específicamente mediante las Ordenanzas 1616 y 1618.

El origen de la orden judicial

La decisión del tribunal se produjo dentro del litigio iniciado por Imperial Valley Computer Manufacturers, LLC contra el Condado Imperial.

El mandamiento judicial obliga al gobierno del Condado a cumplir con lo resuelto por el tribunal y a dejar de aplicar las disposiciones cuestionadas.

La ordenanza aprobada este martes entra en vigor de manera inmediata y también instruye a la Oficina del Asesor Jurídico del Condado (County Counsel) a realizar las acciones necesarias para cumplir con la resolución judicial.

Entre esas acciones se encuentra presentar ante el tribunal el informe de cumplimiento del mandamiento judicial, conocido en el documento como return to the writ, mediante el cual el Condado informa al tribunal las medidas adoptadas para acatar la resolución.

De esta manera, el escenario para los centros de datos en el Condado Imperial vuelve a quedar sujeto a las regulaciones ordinarias de uso de suelo y permisos, sin que las dos ordenanzas que establecieron la moratoria puedan ser utilizadas para bloquear sus solicitudes.