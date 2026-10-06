SADER avanza al 75% en entrega de apoyos de 45 mil pesos a agricultores del Valle de Mexicali

El programa contempla a 406 agricultores y registra un avance de alrededor del 75% en la entrega de recursos para diésel, semillas, fertilizantes e insumos agrícolas.

Mexicali,B.C.- Productores del Valle de Mexicali reciben apoyos de hasta 45 mil pesos para hacer frente a la baja rentabilidad de la actividad agrícola y al incremento en los costos de insumos como diésel, fertilizantes y semillas.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Mónica Vargas Núñez, informaron que el programa estatal de apoyos compensatorios registra un avance cercano al 75% en su vertiente de baja rentabilidad.

De acuerdo con la titular de SADER, el padrón contempla a 406 productores, quienes recibirán hasta 45 mil pesos por beneficiario, mediante tarjetas prepagadas y apoyos en especie, conforme a lo acordado con los propios agricultores.

Los recursos están destinados exclusivamente a la adquisición de diésel para maquinaria agrícola, semilla certificada, fertilizantes, implementos y otros insumos necesarios para las labores del campo.

Vargas Núñez explicó que las entregas se realizan de manera gradual cada 15 días. En la jornada más reciente fueron atendidos 150 productores, con lo que el acumulado se acercó a los 300 beneficiarios, por lo que la dependencia prevé concluir con el padrón de 406 agricultores en los próximos días.

La secretaria señaló que el esquema permite que los productores utilicen directamente los recursos en estaciones de servicio o proveedores autorizados para adquirir los insumos que requieren para sus actividades agrícolas.

Por su parte, Marina del Pilar indicó que los apoyos buscan atender el impacto que representa para los agricultores el incremento en los costos de producción y de los combustibles.

Apoyos distribuidos entre tres dependencias

La titular de SADER también explicó que el fondo destinado a los apoyos compensatorios para el sector agrícola fue distribuido entre tres dependencias estatales.

La Secretaría de Bienestar ya concluyó la entrega correspondiente a su padrón de beneficiarios, mientras que SADER se encuentra en la etapa final de distribución de los apoyos para sus 406 productores.

En tanto, la Secretaría del Agua se encuentra en proceso de publicar las reglas de operación que definirán la entrega de los apoyos que le corresponden.